Đại hội Đảng bộ xã An Hòa (Quỳnh Lưu) khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã An Hòa đã phát huy nội lực, đoàn kết thống nhất, tranh thủ nguồn lực, phát triển nhanh trên các lĩnh vực, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Ngọc Bích

Tổng giá trị sản xuất năm 2020 ước đạt 480 tỷ đồng, tăng 175 tỷ đồng so với năm 2015; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2016 - 2020) ước đạt 8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Nông - ngư nghiệp chiếm 42,7%; Công nghiệp - xây dựng chiếm 35%, tăng 6,5% so với năm 2015; Dịch vụ - thương mại chiếm 22,1%, tăng 4,9% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 37 triệu đồng, tăng 17 triệu đồng so với năm 2015. Tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo giảm còn 1,29% (so với năm 2015 giảm 3,51%), vượt chỉ tiêu đề ra.