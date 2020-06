Đại hội Đảng bộ xã Ngọc Sơn (Đô Lương) nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 9/6, Đảng bộ xã Ngọc Sơn (Đô Lương) tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Hiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Đình Khương - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, cùng đại diện một số ban, ngành cấp huyện.

Nổi bật trong xây dựng Nông thôn mới, bằng cách làm phù hợp, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong 5 năm qua, cả hệ thống chính trị xã Ngọc Sơn cùng toàn thể nhân dân đã chung tay đóng góp đầu tư rải nhựa đường tỉnh lộ 534 chiều dài 2,4 km; 5 tuyến đường liên xã có chiều dài 5,1km. Đường liên xóm có 45 tuyến chiều dài 15,3 km và đường ngõ thôn xóm có 34 tuyến, chiều dài 1,9 km đã được bê tông hóa. Đường trục chính nội đồng 33 tuyến, chiều dài 12,7km, được cứng hóa đạt 100%.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Bí thư Đảng bộ xã Ngọc Sơn trình bày Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Ngọc Phương

Hệ thống thủy lợi trạm bơm, hồ đập được xây dựng đạt chuẩn, đã kiên cố bê tông hóa được 6,6 km kênh mương đạt 100%, tập trung đầu tư xây dựng sân thể thao, công sở xã, chợ Lấng, tu sửa củng cố cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, công trình đình chùa Phúc Yên. Tổng số vốn đầu tư cả giai đoạn xây dựng nông thôn mới hơn 176,5 tỷ đồng, trong đó huy động nhân dân đóng góp 85,4 tỷ đồng, đồng thời hiến gần 5.500 m2 đất và đóng góp 12.000 ngày công. Năm 2019 xã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng NTM, về đích trước 1 năm so Nghị quyết Đại hội...

Một góc trung tâm xã Ngọc Sơn (Đô Lương) hôm nay. Ảnh: Ngọc Phương

Đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của xã đạt 9,1% (vượt 1,1% so với mục tiêu đại hội). Tổng giá trị sản xuất đạt 138,8 tỷ đồng (đạt 100 % so mục tiêu đại hội), tăng 102,1% so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 35,6 triệu đồng, tăng 11,6 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua hàng năm, đến nay còn 2,8%.