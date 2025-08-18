Xây dựng Đảng Đại hội Đảng bộ xã Văn Hiến (Nghệ An) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 Sáng 18/8, Đảng bộ xã Văn Hiến tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới.

Chương trình chào cờ tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các thành viên Tổ công tác số 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cùng 248 đại biểu đại diện cho 1.748 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Văn Hiến.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ xã Văn Hiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Đảng bộ 5 xã: Hòa Sơn, Tân Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn, Thượng Sơn thuộc huyện Đô Lương trước đây. Đảng bộ có tổng 1.748 đảng viên, sinh hoạt tại 55 tổ chức Đảng trực thuộc.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ 5 xã trước khi sáp nhập và xã Văn Hiến tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng cùng với nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhờ đó, địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 – 2025 đạt 11%/năm. Tổng giá trị sản phẩm năm 2025 ước đạt 3.122,3 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 87,6 triệu đồng/năm (tăng 37,6 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp cơ bản đồng bộ.

Đồng chí Nguyễn Tất Hoài Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa



Chương trình nông thôn mới được cả hệ thống chính trị tập trung chỉ đạo. Đến cuối nhiệm kỳ, cả 5 xã trước khi sáp nhập đều đạt và giữ vững tiêu chí nông thôn mới; trong đó 3 đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã được chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa.

Đồng chí Trần Văn Hiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã khai mạc đại hội. Ảnh: Mai Hoa



Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Trên địa bàn xã Văn Hiến có 11 trường học đạt chuẩn quốc gia; trong đó có 7 trường đạt chuẩn mức độ II và 4 trường đạt chuẩn mức độ I.

Phong trào văn hóa, thể thao phát triển sâu rộng, với 28/33 xóm, 22 dòng họ và 20 cơ quan đạt danh hiệu đơn vị văn hóa; 33/33 xóm có sân thể thao và 20/33 xóm có dụng cụ thể thao ngoài trời...

Quốc phòng, an ninh được tăng cường, củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hợi – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa



Trên tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển", đại hội đưa ra mục tiêu chung cho nhiệm kỳ tới: Xây dựng xã Văn Hiến đến năm 2030 phát triển toàn diện, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững; nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân đạt mức khá của tỉnh; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, các giá trị văn hóa truyền thống được phát huy; quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được ổn định; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, an sinh xã hội được đảm bảo; Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Đại hội đề ra 32 chỉ tiêu; 3 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; 3 khâu đột phá và 7 công trình, dự án trọng điểm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đại hội đã thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Hiến khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm 29 đồng chí và Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 11 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Tất Hoài Hiệp – Chủ tịch HĐND xã được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã; 2 đồng chí Nguyễn Trọng Hợi và Trần Văn Hiến giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Hiến nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa

Đưa Văn Hiến phát triển nhanh, bền vững, hướng tới phát triển đô thị

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt tổ công tác của tỉnh, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 5 xã trước khi sáp nhập và xã Văn Hiến hiện nay đạt được, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

Thẳng thắn phân tích những cơ hội và thách thức đang đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân xã Văn Hiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã gợi mở một số định hướng mà đại hội cần tập trung thảo luận, thống nhất thành chương trình hành động cụ thể trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 8 của Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Mai Hoa



Trong đó, cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, bảo đảm phục vụ nhân dân tốt hơn.

Tăng cường mở rộng công tác đối ngoại, thu hút đầu tư; tăng cường liên kết các xã, các vùng khác để mở rộng không gian phát triển, gắn với nghiên cứu các mô hình phát triển mới; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển đa dạng, phổ biến, tạo động lực phát triển mới.

Quan tâm phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là các đối tượng chính sách, người có công, công tác xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng dân cư, từng hộ gia đình, từng người dân về bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp; nâng cao đời sống vật chất và các giá trị tinh thần cho Nhân dân trên cơ sở phát huy giá trị văn hóa cốt lõi.

Các đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đấu tranh, xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để phát sinh “điểm nóng”. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Phát huy cao nhất vai trò trung tâm, chủ thể của nhân dân; coi mỗi người dân là “tai mắt”, là cánh tay nối dài của lực lượng chức năng trong việc phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn bình yên cho khu dân cư.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc cũng đặt niềm tin, với bề dày truyền thống lịch sử và tinh thần yêu nước, đoàn kết và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ và nhân dân xã Văn Hiến tiếp tục nỗ lực, vững bước vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Văn Hiến phát triển nhanh, bền vững, hướng tới phát triển đô thị, trở thành điểm sáng của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.