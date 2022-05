Đại hội điểm Chi bộ Thời sự - Chính trị (Đảng bộ Báo Nghệ An) nhiệm kỳ 2022 - 2025

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Tham dự đại hội còn có các đồng chí: Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Biên tập, đại diện các chi bộ, phòng trực thuộc Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An. Chi bộ Thời sự - Chính trị được Đảng bộ Báo Nghệ An chọn làm đại hội điểm. Ảnh: Thành Cường PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG CHI BỘ MẠNH, TIÊU BIỂU

Ngày 25/2/2020, Đảng bộ Báo Nghệ An quyết định sáp nhập một phần Chi bộ Văn xã - Phát hành vào Chi bộ Thời sự - Chính trị với tên gọi Chi bộ Thời sự Chính trị - Văn xã. Đến đầu năm 2022, Đảng ủy Báo Nghệ An quyết định chia tách, thành lập các chi bộ theo từng phòng chuyên môn. Trên cơ sở đó, Chi bộ Thời sự - Chính trị được thành lập với 10 đảng viên. 100% đảng viên có trình độ đại học, 2 đảng viên trình độ thạc sỹ, 3 đảng viên có trình độ cao cấp chính trị.

Quang cảnh Đại hội Chi bộ Thời sự - Chính trị (Đảng bộ Báo Nghệ An) nhiệm kỳ 2022-2025. Ảnh: Thành Cường

Nhiệm kỳ 2020-2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhưng chi bộ đã lãnh đạo phòng chuyên môn xây dựng kịch bản tuyên truyền đậm nét các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tuyên truyền thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đôn đốc đảng viên, phóng viên tích cực bám địa bàn; phản ánh kịp thời, chính xác thông tin trên các lĩnh vực được giao phụ trách; có nhiều chuyên đề được đánh giá cao, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và dư luận xã hội.

Cán bộ, đảng viên, phóng viên của phòng đi đầu trong việc thực hiện bộ Quy tắc xuất bản do Ban Biên tập đề ra; chất lượng các tin bài, trình độ phóng viên, biên tập viên ngày càng được nâng cao. Triển khai mạnh mẽ ứng dụng đa phương tiện trong công tác tuyên tuyền. Nhờ đó đã tạo ra sự tương tác mạnh mẽ trên hệ thống báo điện tử và mạng xã hội, trở thành nội dung hấp dẫn thu hút sự quan tâm của độc giả. Trong nhiệm kỳ, tập thể phòng và nhiều cá nhân được các cấp, ngành tặng thưởng Bằng khen, Giấy khen; nhiều cá nhân đạt giải báo chí cấp Trung ương, địa phương.

Đồng chí Ngô Đức Chuyên - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Thời sự Chính trị trình bày Báo cáo Chính trị Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Ảnh: Thành Cường

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ luôn phát huy mối đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo khắc phục mọi khó khăn, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đảng và hoạt động chuyên môn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện nghiêm túc; tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 gắn với khắc phục những hạn chế, yếu kém chỉ ra sau kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc. Các đảng viên trong chi bộ đã tiên phong, gương mẫu thể hiện vai trò nêu gương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Năm 2021, chi bộ được xếp loại Xuất sắc tiêu biểu.

Đồng chí Đào Xuân Tuấn - Phó trưởng Phòng Thời sự - Chính trị trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thành Cường Đồng chí Nguyễn Thành Duy - Chi ủy viên, phóng viên Phòng Thời sự - Chính trị trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thành Cường Đồng chí Hoàng Thanh Quỳnh - phóng viên Phòng Thời sự - Chính trị trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Bước sang nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Thời sự - Chính trị phấn đấu hàng năm được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên bị kỷ luật; trong nhiệm kỳ kết nạp được 1 đảng viên. Cùng đó, 100% đăng ký thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và cam kết nêu gương; bồi dưỡng và xây dựng 1 tập thể, 1 cá nhân điển hình. Hàng năm có đồng chí đảng viên, phóng viên đạt giải báo chí cấp tỉnh, giải báo chí quốc gia.

THỂ HIỆN RÕ DẤU ẤN ĐẢNG VIÊN, PHÓNG VIÊN TRONG TỪNG TÁC PHẨM

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An đánh giá cao công tác chuẩn bị và chương trình Đại hội của Chi bộ Thời sự - Chính trị và cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, các đồng chí không chỉ hiểu sâu về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của chi bộ, chi ủy, đảng viên của thực tiễn hoạt động và giải pháp nâng cao uy tín, sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của Đảng, của người đảng viên trong bối cảnh mới, xu thế mới. Và trên hết, các đồng chí đã thể hiện được những nung nấu về xây dựng Đảng trong tác phẩm của mình ngay tại chi bộ.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Phạm Bằng

Nhất trí với những phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới mà Đại hội đề ra, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An đồng thời đề nghị các đồng chí trong Chi ủy luôn tạo áp lực để các đảng viên, phóng viên trong chi bộ có ý thức vươn lên để trở thành phóng viên có uy tín, có tiếng nói, có vai trò trong việc phản ánh dòng chảy sự kiện quan trọng của tỉnh, của quê hương, đất nước. Dấu ấn đảng viên, phóng viên phải được thể hiện qua nhãn quan, tư duy, năng lực nắm bắt vấn đề, hiểu biết cơ chế, chính sách và phản biện các cơ chế, chính sách trong thực tiễn.

Chi bộ Thời sự - Chính trị cũng phải tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các đảng viên; thể hiện trách nhiệm cao hơn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ hệ thống chính trị, bảo vệ những cán bộ, đảng viên, tập thể làm giàu hợp pháp, có đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ với những biểu hiện chống phá, những biểu hiện vụ lợi, ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân.

Các đồng chí đảng viên trong chi bộ biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên cũng đề nghị chi bộ, các đảng viên thường xuyên đổi mới và ủng hộ đổi mới trên tinh thần ích nước, lợi dân, trước mắt là ngay trong cơ quan Báo Nghệ An. Các đảng viên, phóng viên tiếp tục tăng cường tính nêu gương, nói đi đôi với làm, xây dựng chi bộ mạnh để góp phần xây dựng Đảng bộ Báo Nghệ An ngày vàng vững mạnh, tiêu biểu.

Với tinh thần tập trung dân chủ và thống nhất cao, đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí và bầu Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao. Theo đó, đồng chí Ngô Đức Chuyên được Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Hà Nguyên Sơn được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thành Duy được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chi ủy viên.

Các đảng viên trong chi bộ bỏ phiếu bầu Chi ủy, Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ, Chi ủy viên nhiệm kỳ 2022-2025. Ảnh: Thành Cường Các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ Thời sự - Chính trị nhận hoa chúc mừng và ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Cường

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị Chi bộ Thời sự - Chính trị nhiệm kỳ 2020-2022 trình Đại hội Chi bộ Thời sự - Chính trị nhiệm kỳ 2022-2025; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và tiến hành bế mạc./.