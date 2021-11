Đại hội Hiệp hội Chế biến gỗ và Lâm sản ngoài gỗ Nghệ An lần thứ nhất

Sáng 26/11, tại thành phố Vinh, Hiệp hội Chế biến gỗ và Lâm sản ngoài gỗ tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2024.

Toàn cảnh hội nghị sáng nay. Ảnh: Phú Hương

Các đồng chí: Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Hồ Xuân Hùng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Hà Công Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ NN và PTNT; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Đại hội.

Hiệp hội Chế biến gỗ và Lâm sản ngoài gỗ Nghệ An là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tập hợp quần chúng tự nguyện của các công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành chế biến gỗ, lâm sản ngoài gỗ và các ngành liên quan, các nhà quản lý, chuyên viên kỹ thuật gắn với ngành chế biến; được thành lập theo Quyết Định số 3546/QĐ-UBND ngày 29/09/2021 của UBND tỉnh Nghệ An.



Thứ trưởng Lê Quốc Doanh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phú Hương

Nghệ An có tài nguyên rừng phong phú và đa dạng, là nguồn cung cấp nguyên liệu tiềm năng cho các ngành sản xuất hàng hóa từ lâm sản và các dịch vụ môi trường trên địa bàn. Báo cáo tại Đại hội, ông Nguyễn Tiến Lâm – nguyên Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội Chế biến gỗ và Lâm sản ngoài gỗ tỉnh Nghệ An nêu rõ: Tài nguyên rừng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời cũng là tư liệu sản xuất tiềm năng cho công cuộc xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội và bảo vệ QP- AN trên địa bàn.

Nghệ An là tỉnh có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, bất cập hiện nay là công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng và tổ chức sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại, chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế của ngành.