Đại hội lần thứ nhất Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan cấp tỉnh.

Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An hiện có 24 đảng viên chính thức. Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên có chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cao.

Chi bộ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An đại hội chi bộ lần thứ nhất, Ảnh: Quang An

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Q.A





Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ đã chỉ đạo, phối hợp tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn như: Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công và đạt nhiều kết quả quan trọng tại Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư đầu Xuân 2017, 2018, 2019 với tổng mức ký kết đầu tư lên đến trên 57.700 tỷ đồng; Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các dự án lớn, mang tính lan tỏa trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo phối hợp, tham mưu UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh (20/9/2019); Tham mưu UBND tỉnh làm việc với các tập đoàn, nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh Nghệ An như Tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản), FLC, T&T, TMS, VinGroup, SunGroup...