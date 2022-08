Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022: Nhiều đổi mới, sáng tạo

(Baonghean.vn) - Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022 chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Nhưng với cách làm sáng tạo, linh hoạt của Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tạo nên một kỳ đại hội với nhiều nét đổi mới tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển phong trào thể thao tỉnh nhà.

Đại hội lần này thi đấu 18 môn, trong đó, 12 môn đã được tổ chức thi đấu và hoàn thành vào ngày 5/8/2022. Ngày 13/8, Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022 sẽ chính thức được diễn ra tại thành phố Vinh. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã được Ban Tổ chức hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Trước lễ khai mạc đại hội, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An để biết rõ hơn về kỳ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022.

Phóng viên: Bà có thể cho biết mục tiêu, ý nghĩa lớn nhất mà Đại hội Thể dục thể thao các cấp mang lại?

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương: Mục tiêu cơ bản, lâu dài của công tác thể dục, thể thao là hình thành nền thể dục, thể thao phát triển và tiến bộ, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân và phấn đấu đưa thể thao tỉnh nhà phát triển hơn nữa trong tương lai, đóng góp chung vào sự phát triển của thể thao Việt Nam.

Đây cũng là một dịp nhằm đánh giá lại toàn bộ công tác đầu tư cho hoạt động phong trào thể dục, thể thao, từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Qua kết quả của đại hội, sẽ giúp ngành Thể thao Nghệ An có cái nhìn tổng quan về công tác thể dục, thể thao của từng địa phương. Tuy nhiên, ý nghĩa lớn nhất của đại hội vẫn là tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục tập luyện, nâng cao sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đúng như tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới. Việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Vậy nên, luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước".

Phóng viên: Kỳ đại hội từ cấp cơ sở đến cấp huyện lần này chịu ảnh không nhỏ bởi dịch Covid-19. Vậy bà có thể cho biết những khó khăn trong công tác tổ chức đại hội?

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương: Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Để đảm bảo tiến độ đại hội, Sở Văn hóa và Thể thao đã chỉ đạo các địa phương chia nhỏ các nhóm vận động viên để tập luyện. Khi nào, dịch được khống chế thì các địa phương chủ động triển khai. Với cách tổ chức đơn giản, ngắn gọn, vừa đảm bảo được an toàn chống dịch, vừa thực hiện đúng với yêu cầu của đại hội, các địa phương đã hoàn thành đúng với quy định về thời gian đã đề ra. Bên cạnh đó, đã lan tỏa được phong trào tập luyện thể dục, thể thao đến đông đảo bà con nhân dân. Qua đó, giúp người dân rèn luyện sức khỏe, chiến thắng đại dịch.

Cũng trong thời điểm đó, để đảm bảo được thời gian cho tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao cấp tỉnh, ngành Thể thao Nghệ An đã tiến hành song song giữa tổ chức các môn nằm trong chương trình đại hội và tổ chức đại hội thể dục, thể thao cấp cơ sở.

Theo nguyên tắc, phải xong đại hội cấp xã, cấp huyện thì mới được tham gia đại hội cấp tỉnh. Nhưng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nên sở đã ban hành quy chế linh hoạt hơn. Dù cấp huyện tổ chức đại hội chưa xong, nhưng cấp tỉnh vẫn tiến hành tổ chức và hoàn thành 2 môn thi đấu, nằm trong chương trình đại hội. Với cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn, nên đại hội lần này đã hoàn thành đúng với tiến độ đề ra và vẫn đảm bảo được yêu cầu về chuyên môn, cũng như ý nghĩa cốt lõi mà đại hội mang lại.

Phóng viên: Qua 12 môn đã được tổ chức thi đấu trước Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ IX năm 2022, bà có thể đánh giá tổng quát về công tác tổ chức, cũng như về chất lượng chuyên môn? Điều ấn tượng để lại là gì?

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương: Kỳ đại hội cấp tỉnh lần này, chúng ta đã có cách làm sáng tạo hơn, khi đưa 12 môn được tổ chức thi đấu trước lễ khai mạc đại hội về tổ chức tại 7 địa phương. Cách làm này có ý nghĩa lớn khi muốn tạo điều kiện thuận lợi cho các huyện, thành, thị khi tham gia thi đấu. Mặt khác, cũng tạo nên ngày hội thể thao đến các cơ sở, giúp người dân được thưởng thức các các trận đấu sôi nổi, hấp dẫn mang đến khí thế, tinh thần cho đông đảo khán giả.

Có thể đánh giá rằng, các địa phương được giao đăng cai đều chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, đầy đủ. Với điều kiện cơ sở vật chất được đảm bảo, nên tại các điểm được chọn tổ chức các môn ở đại hội đều mang đến điều kiện tốt nhất cho vận động viên, đáp ứng được các yêu cầu về chuyên môn, giúp các vận động viên đạt được những thành tích mong đợi. Có thể khẳng định chất lượng chuyên môn của các vận động viên tham gia đại hội lần này đã được nâng lên hơn nhiều so với những kỳ đại hội trước.

Tuy ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng nhiều địa phương đã chuẩn bị được tốt lực lượng để tham gia đại hội cấp tỉnh. Qua quá trình thi đấu, đã thể hiện được tính cạnh tranh rất cao. Đặc biệt, trong kỳ đại hội này, chúng ta ghi nhận được sự bứt phá của các huyện miền núi. Họ đã có sự chuẩn bị lực lượng rất kỹ, đầu tư công phu, có chiến lược, cho nên đã gặt hái được số huy chương vượt trội tại một số môn. Ví dụ như tại môn đá cầu, Quế Phong đã giành được 5/7 Huy chương Vàng, vượt xa các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh. Ở môn Karate, Thanh Chương không phải là địa phương có truyền thống ở môn này. Tuy nhiên, họ đã có sự đầu tư từ việc tuyển chọn vận động viên đến tổ chức tập luyện nghiêm túc. Vì thế, Thanh Chương đã giành được tới 4 Huy chương Vàng.

Chúng tôi đánh giá rất cao thái độ tham gia đại hội của tất các các địa phương, đặc biệt là các huyện miền núi. Họ không những chuẩn bị tốt về nhân lực, mà còn có chiến lược đầu tư các môn thể thao phù hợp với thế mạnh của vùng và đã đạt được thành tích nổi trội tại kỳ đại hội lần này.

Phóng viên: Còn 6 môn sẽ được tổ chức sau lễ khai mạc. Đến thời điểm này Sở Văn hóa và Thể thao đã có sự chuẩn bị như thế nào để mang đến điều kiện tốt nhất cho các đội tham gia? Bên cạnh đó, chúng ta cần làm gì để có thể lan tỏa được kỳ đại hội này đến đông đảo nhân dân, để xem đây như là ngày hội thể thao trên toàn tỉnh?

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương: Còn lại 6 môn nữa sẽ được tổ chức thi đấu sau lễ khai mạc, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. 6 môn này, sẽ được bố trí thi đấu tập trung trong bán kính không xa nhau, nhằm tạo cho các đoàn có cơ hội giao lưu, kết hợp, giữa các môn thi đấu. Cụ thể, môn bơi được thi đấu ở bể bơi của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An; môn điền kinh được thi đấu ở Sân vận động Vinh; môn kéo co và cầu lông thi đấu ở Nhà Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh Nghệ An; môn cờ vua được thi đấu ở Trường Năng khiếu thể dục, thể thao; môn bắn nỏ được thi đấu ở nhà tập Taekwondo - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An. Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đã có kiểm tra, rà soát, đánh giá về cơ sở vật chất của tất cả các địa điểm diễn ra thi đấu các môn. Những nơi chưa đạt đã cho khắc phục, sửa chữa và đến thời điểm này tất cả đã đủ điều kiện tốt nhất để có thể tổ chức thi đấu.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ủy quyền cho Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phối hợp với các sở, ngành để thành lập các tiểu ban như: An ninh, y tế… Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn khi về lưu trú tại thành phố Vinh.

Song song đó, chúng tôi đã có sự chuẩn bị rất kỹ khi cho các đội làm hồ sơ nhân sự, tiến hành họp chuyên môn, tập huấn trọng tài, để đến ngày 13/8 thì tất cả đã được hoàn thành và các đội sẽ có thể yên tâm, chủ động để bước vào thi đấu với tinh thần tốt nhất.

Sau lễ khai mạc các môn sẽ thi đấu liên tục, đến ngày 17/8 thì sẽ tiến hành bế mạc đại hội.

Phóng viên: Bà có thể nói qua về chương trình khai mạc đại hội? Ý nghĩa của chương trình muốn truyền tải là gì?

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương: Chương trình lễ khai mạc bao gồm 11 nội dung: Dâng hoa, xin lửa truyền thống, Diễu hành biểu dương lực lượng, Thắp lửa Đại hội, Chào cờ, Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, Diễn văn khai mạc, Đọc lời kêu gọi tập thể dục của Bác Hồ, Lời hứa của đại diện vận động viên, Lời tuyên thệ của trọng tài, Trao hoa, cờ lưu niệm, Chương trình đồng diễn nghệ thuật.

Trong đó, phần diễu hành biểu dương lực lượng gồm 12 khối tham gia như: Khối Cờ Tổ quốc, Cờ Olympic, Kiệu ảnh Bác Hồ tập thể dục, Kiệu ảnh Đại hội; Khối cờ Hồng kỳ; Khối ngành Quân đội, Khối Công an, Khối Công nhân…

Lễ khai mạc sẽ có: Lãnh đạo Tỉnh ủy châm đuốc thắp sáng đài lửa Đại hội, lãnh đạo UBND tỉnh đọc diễn văn khai mạc và lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, là chương trình đồng diễn nghệ thuật với chủ đề: “Phát huy truyền thống - Đoàn kết xây dựng Nghệ An giàu đẹp” với sự tham gia của hơn 1.000 em học sinh và gần 100 diễn viên, vận động viên xuất sắc biểu diễn.

Với sự đầu tư công phu, bài bản, có tính nghệ thuật cao, cùng với dàn âm thanh, ánh sáng hiện đại, tất cả sẽ góp phần mang đến ấn tượng cho lễ khai mạc. Qua đó, tạo sức hút đến đông đảo nhân dân khi theo dõi chương trình.

Phóng viên: Kỳ đại hội lần này có tầm quan trọng như thế nào đến sự phát triển chung của thể thao tỉnh nhà trong tương lai?

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương: Đại hội Thể dục, thể thao là ngày hội thể thao lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội nhằm thúc đẩy phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao tỉnh Nghệ An. Đại hội sẽ là cái nôi quan trọng để ngành Thể thao tìm ra được những nhân tố tài năng bổ sung vào thể thao thành tích cao tỉnh nhà. Cũng là dịp để lựa chọn ra những vận động viên xuất sắc tham gia vào Đại hội Thể dục, thể thao toàn quốc năm 2022. Đặc biệt, đây là tiền đề để thể thao Nghệ An xây dựng được chiến lược dài hơi hơn, trong tiến trình nhằm đưa thể thao tỉnh nhà phát triển xứng tầm là trung tâm thể thao của khu vực và cả nước.

Phóng viên: Cảm ơn bà về cuộc trao đổi này!