Xã hội ‘Đại Huệ khai tâm - Doanh trí thiên địa nhân’ - món quà trí tuệ dành tặng doanh nhân xứ Nghệ Với mong muốn tạo nên không gian thiền định sâu lắng, giúp doanh nhân nuôi dưỡng trí tuệ, khai mở tâm thức và sống hài hòa theo đạo lý Thiên - Địa - Nhân, HGP HR Solutions phối hợp cùng chùa Đại Tuệ và Tập đoàn CEO Việt Nam Global tổ chức khóa học “Đại Huệ khai tâm – Doanh trí thiên địa nhân”.

Trải nghiệm hành trình khai mở trí tuệ lãnh đạo

Trong bối cảnh áp lực kinh doanh ngày càng gia tăng, nhiều doanh nhân, nhà quản lý và người khởi nghiệp đang tìm kiếm sự cân bằng giữa thành công bên ngoài và bình an bên trong. Khóa học “Đại Huệ Khai Tâm - Doanh trí Thiên Địa Nhân”, diễn ra trong hai ngày 12–13/7/2025, được thiết kế như một hành trình đặc biệt giúp người học quay về với chính mình, phát huy nội lực bản thân, từ đó phát triển tư duy lãnh đạo sâu sắc, bền vững.

HGP HR Solutions phối hợp cùng chùa Đại Tuệ và Tập đoàn CEO Việt Nam Global tổ chức khóa học “Đại Huệ khai tâm – Doanh trí thiên địa nhân”.

Khóa học mở đầu với chuyên đề “Nhận diện chính mình - Chuyển hóa áp lực - Sống an lạc trong mọi hoàn cảnh” do Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trụ trì chùa Đại Tuệ - trực tiếp chia sẻ. Hòa thượng không chỉ là bậc chân tu giữ gìn đạo pháp, mà còn là người truyền cảm hứng, đưa triết lý Phật pháp thấm nhuần vào đời sống hiện đại.

Tại khóa học, Hòa thượng sẽ truyền tải đến người học ý nghĩa của con đường "Trung đạo" trong Phật pháp - sự quân bình nội tâm giữa được và mất, thành công và thất bại, hơn thua và chấp nhận - đó chính là tinh thần “Đại Huệ”, là trí tuệ tỉnh thức giữa đời sống bận rộn.

Đây cũng là một dịp để cộng đồng doanh nhân gặp gỡ, kết nối trên nền tảng tinh thần, từ đó mở rộng chiều sâu lãnh đạo; không chỉ đơn thuần là kỹ năng điều hành.

Khóa học “Đại Huệ Khai Tâm - Doanh trí Thiên Địa Nhân”, diễn ra trong hai ngày 12–13/7/2025 tới.



Tiếp nối hành trình, trong buổi “Học & Thực hành” ngày 13/7, học viên sẽ được đồng hành cùng ông Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam Global. Ông sẽ chia sẻ những trải nghiệm thực tế trong việc áp dụng giáo lý nhà Phật vào quản trị doanh nghiệp, giúp người học nhận diện gốc rễ của căng thẳng và áp lực, từ đó chuyển hóa thành động lực tích cực, nâng cao hiệu quả lãnh đạo.

“Đại Huệ Khai Tâm - Doanh trí Thiên Địa Nhân” không chỉ là một khóa học phát triển bản thân, mà là một không gian tĩnh lặng và sâu sắc dành cho những nhà lãnh đạo tâm thành - những người mong muốn kết nối trí tuệ, đạo lý và hành động trong một thể thống nhất; hướng đến phát triển tư duy lãnh đạo hiện đại - vững vàng trước biến động và sâu sắc trong từng quyết định.

Ông Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam Global sẽ trực tiếp chia sẻ những trải nghiệm thực tế trong việc áp dụng giáo lý nhà Phật vào quản trị doanh nghiệp tại Khóa học. Ảnh: PV



Lịch trình khoá học:

* Ngày 12/07/2025: Tại Chùa Đại Tuệ, xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An.

Nội dung: “Nhận diện chính mình - Chuyển hoá áp lực - Sống an lạc trong mọi hoàn cảnh”.

Giảng sư: Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Trưởng ban Văn hoá Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trụ trì chùa Đại Tuệ.

* Ngày 13/07/2025: Tại Khách sạn Sài Gòn Kim Liên - Số 25 Quang Trung, Nghệ An.

Nội dung: “Chuyển hoá tâm thức - Chuyển hoá số phận”.

Giảng viên: Ông Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn CEO Việt Nam Global.

Món quà ý nghĩa dành tặng cộng đồng doanh nhân

Khóa học đặc biệt mang tên "Đại Huệ khai tâm – Doanh trí thiên địa nhân" do Hoàng Gia Phát HR Sotutions phối hợp tổ chức với mong muốn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo, quản lý và các bạn trẻ trên hành trình phát triển bền vững.

"Đại Huệ khai tâm – Doanh trí thiên địa nhân" là món quà trí tuệ ý nghĩa dành tặng doanh nhân xứ Nghệ. Ảnh: PV

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group, đại diện đơn vị tổ chức, chia sẻ: "Thấu hiểu những áp lực và khó khăn mà doanh nghiệp và người trẻ đang đối mặt, chúng tôi mong muốn mang đến một hành trình chuyển hóa không chỉ về tri thức, mà còn về tâm thức.

Không chỉ là một khóa học, "Đại Huệ khai tâm - Doanh trí thiên địa nhân" được kỳ vọng trở thành điểm dừng chân để mỗi người quay về bên trong, tìm lại sự bình an, tĩnh lặng và sức mạnh nội tại. Qua đó, học viên có thể đối diện áp lực một cách tự tại, hiểu rõ quy luật vận hành của cuộc sống, sống có giá trị và lan tỏa những hạt giống thiện lành cho cuộc đời; cùng kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn".

Đặc biệt, Hoàng Gia Phát Group tài trợ 100% học phí cho toàn bộ học viên đăng ký tham gia, như một món quà trí tuệ gửi đến cộng đồng doanh nhân Nghệ - Tĩnh - những người đang không ngừng nỗ lực kiến tạo giá trị tích cực cho xã hội.

Dịp này, Tập đoàn Hoàng Gia Phát Group kết hợp cùng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, UBMTTQ xã Đại Huệ và Tập Đoàn CEO Việt Nam Global - cũng trao tặng căn nhà trị giá 60 triệu đồng tới gia đình anh Nguyễn Hữu Dũng ở xóm 7, Nam Xuân cũ - Hoàn cảnh khó khăn, chồng bị bệnh suy thận nặng, người vợ phải đi xuất khẩu lao động để nuôi cả gia đình.