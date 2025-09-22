Đại Huệ rộn ràng mùa hồng đầu vụ

Kinh tếĐại Huệ rộn ràng mùa hồng đầu vụHuy Thư • 22/09/2025 16:08Hồng là cây trồng đa mục đích ở xã Đại Huệ (Nghệ An). Đầu mùa được giá, tiêu thụ nhanh, bà con trồng hồng ở xã Đại Huệ khá phấn khởi.Những ngày này, bà con nông dân xã Đại Huệ (xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn cũ) đang thu hoạch hồng đầu vụ. Trong vườn nhà và trên sườn núi Đại Huệ, người dân địa phương trồng nhiều loại hồng, như hồng sơn, hồng gáo, hồng nứa, hồng trứng, hồng cậy...Dịp này, những vườn hồng sơn đã chín vàng, hồng trứng, hồng cậy... đang xanh, mơ. Ảnh: Huy ThưTheo bà con địa phương, hồng sơn cho thu hoạch sớm. Năm nay, từ Rằm tháng Bảy âm lịch người dân đã bắt đầu thu hái hồng sơn. Hồng được mùa, những nhành hồng trĩu quả, căng mọng. Ảnh: Huy ThưCũng như những năm trước, những hộ trồng nhiều hồng ở xóm Xuân Sơn, Xuân Hồng, xã Đại Huệ thường bán hồng quả trên cây cho lái buôn. Những hộ trồng hồng ít hoặc có nhân lực thì tự thu hoạch để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Huy ThưHồng sơn chỉ có ở xã Nam Xuân cũ được bà con chiết, ghép với các loại hồng khác để tạo nên những cây mới với ưu điểm quả to, không hạt, thịt giòn ngọt, được nhiều người yêu thích. Nhờ kỹ thuật ghép cành, nên 1 số cây hồng có thể cho mỗi cành một loại quả khác nhau. Ảnh: Huy ThưBà con trồng hồng ở địa phương cho biết, vụ hồng này sai quả, nhưng bão đến sớm quá nên thiệt hại nhiều. Chị Hồ Thị Ngụ ở xóm Xuân Sơn chia sẻ, nhà chị trồng 100 gốc hồng trong vườn nhà và vườn đồi. Cơn bão số 5 vừa qua đã làm 30 gốc đổ, gãy. Riêng trong vườn có 10 cây thì 8 cây bị đổ. Ảnh: Huy ThưBà Nguyễn Thị Hai (65 tuổi) ở xóm Xuân Sơn cho biết: Hồng sơn sau khi hái được đổ vào các xô, chậu, ngâm nước giếng từ 4 -7 ngày thì hồng sẽ hết chát, thịt giòn, vị ngọt đậm. Ảnh: Huy ThưÔng Nguyễn Tương Nhã - một trong những hộ dân trồng nhiều hồng sơn ở xã Đại Huệ chia sẻ: Gia đình ông có 100 gốc hồng, chủ yếu là hồng hơn. Vụ hồng này, tuy chưa thu hoạch xong nhưng ước đạt khoảng hơn 3 tấn. Theo ông Nhã, năm nay hồng sai quả, nhưng do bão, quả bị rụng nhiều, nên sản lượng không tăng so với năm trước. Ảnh: Công SángĐược biết, xã Đại Huệ có gần 195 ha hồng, tập trung ở 2 xã Nam Anh và Nam Xuân cũ. Tuỳ từng loại hồng mà chín sớm, muộn khác nhau, nên khá thuận lợi cho bà con trong việc thu hoạch và tiêu thụ. Sau khi thu hoạch hồng sơn, bà con sẽ bước vào vụ hồng trứng. Hồng cậy, quả nhỏ, chín muộn thường thu hoạch sau cùng. Ảnh: Huy ThưHồng trên cây có giá bán tại vườn giao động từ 20.000 - 22.000 đồng/kg. Hồng đã hái, ngâm được bà con bán tại nhà với giá 24.000 - 25.000 đồng/kg. Hồng sơn đầu mùa được giá, chạy hàng đang hứa hẹn một mùa hồng bội thu cho bà con trồng hồng trên dãy Đại Huệ. Ảnh: Công SángNgười dân xã Đại Huệ thu hoạch hồng sớm. Clip: Huy Thư