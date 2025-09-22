Thứ Hai, 22/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Đại Huệ rộn ràng mùa hồng đầu vụ

Huy Thư 22/09/2025 16:08

Hồng là cây trồng đa mục đích ở xã Đại Huệ (Nghệ An). Đầu mùa được giá, tiêu thụ nhanh, bà con trồng hồng ở xã Đại Huệ khá phấn khởi.

bna_13.jpg
Những ngày này, bà con nông dân xã Đại Huệ (xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn cũ) đang thu hoạch hồng đầu vụ. Trong vườn nhà và trên sườn núi Đại Huệ, người dân địa phương trồng nhiều loại hồng, như hồng sơn, hồng gáo, hồng nứa, hồng trứng, hồng cậy...Dịp này, những vườn hồng sơn đã chín vàng, hồng trứng, hồng cậy... đang xanh, mơ. Ảnh: Huy Thư
bna_2.jpg
Theo bà con địa phương, hồng sơn cho thu hoạch sớm. Năm nay, từ Rằm tháng Bảy âm lịch người dân đã bắt đầu thu hái hồng sơn. Hồng được mùa, những nhành hồng trĩu quả, căng mọng. Ảnh: Huy Thư
bna_3.jpg
Cũng như những năm trước, những hộ trồng nhiều hồng ở xóm Xuân Sơn, Xuân Hồng, xã Đại Huệ thường bán hồng quả trên cây cho lái buôn. Những hộ trồng hồng ít hoặc có nhân lực thì tự thu hoạch để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Huy Thư
bna_4.jpg
Hồng sơn chỉ có ở xã Nam Xuân cũ được bà con chiết, ghép với các loại hồng khác để tạo nên những cây mới với ưu điểm quả to, không hạt, thịt giòn ngọt, được nhiều người yêu thích. Nhờ kỹ thuật ghép cành, nên 1 số cây hồng có thể cho mỗi cành một loại quả khác nhau. Ảnh: Huy Thư
bna_6.jpg
Bà con trồng hồng ở địa phương cho biết, vụ hồng này sai quả, nhưng bão đến sớm quá nên thiệt hại nhiều. Chị Hồ Thị Ngụ ở xóm Xuân Sơn chia sẻ, nhà chị trồng 100 gốc hồng trong vườn nhà và vườn đồi. Cơn bão số 5 vừa qua đã làm 30 gốc đổ, gãy. Riêng trong vườn có 10 cây thì 8 cây bị đổ. Ảnh: Huy Thư
bna_8.jpg
Bà Nguyễn Thị Hai (65 tuổi) ở xóm Xuân Sơn cho biết: Hồng sơn sau khi hái được đổ vào các xô, chậu, ngâm nước giếng từ 4 -7 ngày thì hồng sẽ hết chát, thịt giòn, vị ngọt đậm. Ảnh: Huy Thư
bna_15.jpg
Ông Nguyễn Tương Nhã - một trong những hộ dân trồng nhiều hồng sơn ở xã Đại Huệ chia sẻ: Gia đình ông có 100 gốc hồng, chủ yếu là hồng hơn. Vụ hồng này, tuy chưa thu hoạch xong nhưng ước đạt khoảng hơn 3 tấn. Theo ông Nhã, năm nay hồng sai quả, nhưng do bão, quả bị rụng nhiều, nên sản lượng không tăng so với năm trước. Ảnh: Công Sáng
bna_10.jpg
Được biết, xã Đại Huệ có gần 195 ha hồng, tập trung ở 2 xã Nam Anh và Nam Xuân cũ. Tuỳ từng loại hồng mà chín sớm, muộn khác nhau, nên khá thuận lợi cho bà con trong việc thu hoạch và tiêu thụ. Sau khi thu hoạch hồng sơn, bà con sẽ bước vào vụ hồng trứng. Hồng cậy, quả nhỏ, chín muộn thường thu hoạch sau cùng. Ảnh: Huy Thư
bna_14.jpg
Hồng trên cây có giá bán tại vườn giao động từ 20.000 - 22.000 đồng/kg. Hồng đã hái, ngâm được bà con bán tại nhà với giá 24.000 - 25.000 đồng/kg. Hồng sơn đầu mùa được giá, chạy hàng đang hứa hẹn một mùa hồng bội thu cho bà con trồng hồng trên dãy Đại Huệ. Ảnh: Công Sáng
Người dân xã Đại Huệ thu hoạch hồng sớm. Clip: Huy Thư

Bài liên quan

Đọc tiếp

Mùa hồng chín đỏ trên bản người Mông xứ Nghệ

Mùa hồng chín đỏ trên bản người Mông xứ Nghệ

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Đại Huệ rộn ràng mùa hồng đầu vụ

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO