Kinh tế

Đại Huệ rộn ràng mùa hồng đầu vụ

Hồng là cây trồng đa mục đích ở xã Đại Huệ (Nghệ An). Đầu mùa được giá, tiêu thụ nhanh, bà con trồng hồng ở xã Đại Huệ khá phấn khởi.