Xã hội ‏ Dai-ichi Life Việt Nam trao áo ấm và ba lô cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn‏ ‏Tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương đến trẻ em vùng núi phía Bắc‏‏, ngày 12/3, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) đã triển khai c‏‏hương trình “Kết nối triệu yêu thương – Tình thương cho em”, ‏‏trao 318 ba lô và áo ấm trị giá 70 triệu đồng cho 318 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Quang Phong, Thị xã Thái Hòa.‏

‏Nghệ An là điểm dừng chân thứ hai trong hành trình lan tỏa “‏‏Tình thương cho em”‏‏ do Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Dai-ichi Life Việt Nam tài trợ để triển khai các hoạt động hỗ trợ giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em năm 2025. Dịp này, Dai-ichi Life Việt Nam đã trao ‏‏1.900 ‏‏ áo ấm và quà khuyến học, với tổng trị giá hơn ‏‏420 triệu‏‏ đồng cho trẻ em vùng cao có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2025 tại 6 tỉnh: Lai Châu, Nghệ An, Sơn La, Tuyên Quang, Bắc Giang và Quảng Bình. Trong 18 năm qua, chương trình ý nghĩa này đã trao hơn ‏‏7.300‏‏ áo ấm và quà khuyến học với tổng trị giá gần ‏‏4 tỷ‏‏ đồng.

Ông Phùng Đắc Lộc - Giám đốc Quỹ Vì Cuộc sống tươi đẹp, trao biểu trưng tài trợ cho ông Ngô Sỹ Bình - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Phong. Ảnh: PV



‏Trước đó, ngày 5/3, chương trình trao tặng ‏‏300‏‏ ba lô và áo ấm trị giá ‏‏66 triệu‏‏ đồng cho ‏‏300‏‏ em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học xã Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu.‏

‏Ông Phùng Đắc Lộc – Giám đốc Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, chia sẻ: ‏‏"Nhìn các em nhỏ vùng núi cao đến trường trong mùa đông giá rét làm cho chúng tôi vô cùng xúc động và hiểu rằng, hành trình gieo chữ của các em còn nhiều gian nan, vất vả.

Với thông điệp ‏‏“Kết nối triệu yêu thương‏‏”, hôm nay, chúng tôi rất hạnh phúc khi được tận tay trao những phần quà khuyến học và chăm sóc sức khỏe đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mong rằng, những phần quà nhỏ và ấm áp tình yêu thương từ Dai-ichi Life Việt Nam sẽ mang đến niềm vui và động viên các em vui bước đến trường mỗi ngày”. ‏

Dai-ichi Life Việt Nam hy vọng những phần quà nhỏ và ấm áp tình yêu thương này sẽ mang đến niềm vui và động viên các em vui bước đến trường mỗi ngày. Ảnh: PV

Song hành cùng hoạt động kinh doanh hiệu quả, Dai-ichi Life Việt Nam luôn dành nhiều tâm huyết, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, Công ty đã tiên phong khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ý nghĩa, với tổng số tiền đóng góp lên đến trên ‏76 ‏‏‏‏ tỷ‏‏ đồng xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội trong 18 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam.

Nghệ An là điểm dừng chân thứ hai trong hành trình lan tỏa “Tình thương cho em” do Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp tài trợ. Ảnh: PV

‏Năm 2024, Dai-Ichi Việt Nam, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp vinh dự nhận nhiều bằng khen, danh hiệu vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, như: ‏‏Bằng khen của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội‏‏; được vinh danh vị trí ‏‏55‏‏ trong ‏‏Top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị bền vững‏‏ - ‏‏VALUE500‏‏ và ‏‏Top 2‏‏ trong Bảng xếp hạng‏‏ VALUE10 2024 - nhóm ngành Bảo hiểm nhân thọ ‏‏do Viet Research và Báo Đầu Tư trao tặng; danh hiệu “‏‏Doanh nghiệp Vì Cộng đồng – Saigon Times CSR” lần thứ 6‏‏ liên tiếp do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn trao tặng.‏

‏Dai-ichi Life Việt Nam khép lại hành trình đầy thử thách của năm 2024 và ghi dấu ấn trên thị trường với kết quả kinh doanh khả quan: Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt gần ‏‏19.200 tỷ‏‏ ‏‏đồng‏‏, thị phần đạt ‏‏13,1%‏‏; doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới quy năm ước tính ‏‏3.550 tỷ‏‏ đồng, ‏‏dẫn đầu‏‏ trong các công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn ‏‏2.100 tỷ‏‏ đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước gần ‏‏1.000 tỷ ‏‏đồng; tổng tài sản trên ‏‏75.000 tỷ đồng‏‏, tăng ‏‏13%‏‏ so với năm 2023.‏

‏Luôn cam kết bảo đảm quyền lợi ưu việt cho khách hàng, năm 2024, Dai-ichi Life Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn ‏‏370.000‏‏ trường hợp; tổng số tiền ‏‏4.800‏‏ ‏‏tỷ‏‏ đồng, nâng tổng số tiền chi trả hơn ‏‏24.300 ‏‏tỷ đồng cho ‏‏hơn 2 triệu ‏‏trường hợp trong 17 năm. Song song đó, công ty đã trích lập khoản dự phòng nghiệp vụ gần ‏‏50.000 tỷ đồng‏‏ nhằm đảm bảo quyền lợi tương lai của khách hàng. ‏

‏Các giải thưởng uy tín này đã ghi nhận những thành tích xuất sắc của Dai-ichi Life Việt Nam tại thị trường bảo hiểm trong nước, cũng như những đóng góp thiết thực của Công ty vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam./.‏