Thời sự Đài PT-TH và Báo Bình Phước trao đổi hợp tác với Báo Nghệ An Sáng 15/7, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, Đài PT-TH và Báo Bình Phước có buổi làm việc và trao đổi hợp tác với Báo Nghệ An.

Dẫn đầu đoàn công tác Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước có đồng chí Nguyễn Thị Minh Nhâm - Giám đốc, Tổng Biên tập, đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, cùng đội ngũ phóng viên, biên tập viên.

Về phía Báo Nghệ An có các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Như Nam

Tại tòa soạn Hội tụ Báo Nghệ An, đoàn công tác Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước đã trực tiếp tham dự hoạt động giao ban đầu ngày với cùng với đại diện Ban biên tập, thư ký tòa soạn, lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao đổi tại buổi làm việc về cách thức hoạt động của Báo Nghệ An. Ảnh: Như Nam



Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An chia sẻ: Trải qua 63 năm thành lập, Báo Nghệ An đã luôn phát huy vai trò là cơ quan truyền thông chính thống trên quê hương Bác.

Đến nay, Báo Nghệ An đã trở thành cơ quan báo chí sản xuất đa phương tiện, với mô hình tòa soạn Hội tụ có đầy đủ các sản phẩm báo chí trên các loại hình, đưa thông tin Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Nghệ An lên các nền tảng báo chí hiện đại.

Báo Nghệ An đã nắm bắt được xu thế, cách thức làm báo hiện đại như việc cho ra đời kênh YouTube, TikTok, Facebook Báo Nghệ An, Spotify, thực hiện các buổi livestream cũng như sản xuất các chương trình truyền hình… góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, xây dựng thương hiệu.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập trao đổi về cách xây dựng và triển khai các đề tài ở Báo Nghệ An. Ảnh: Như Nam



Đặc biệt, Báo Nghệ An luôn thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng toàn diện các ấn phẩm, đảm bảo thông tin nhanh nhạy, hấp dẫn, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận, gắn với chuyển đổi số.

Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PT-TH và Báo Bình Phước Nguyễn Thị Minh Nhâm gợi mở một số lĩnh vực mong muốn được hợp tác cùng Báo Nghệ An. Ảnh: Như Nam

Tại buổi làm việc, Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PT-TH và Báo Bình Phước Nguyễn Thị Minh Nhâm cũng trao đổi cùng Báo Nghệ An một số kinh nghiệm trong sản xuất các chương trình truyền hình, nhất là các chương trình giải trí, các sân chơi ở địa phương; cách thức tổ chức các ấn phẩm điện tử...

Đánh giá cao mảng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trên Báo Nghệ An và các ấn phẩm báo Xuân, báo cuối tuần, đồng chí Nguyễn Thị Minh Nhâm mong muốn được chia sẻ và hợp tác trên các mảng nội dung nói trên.

Cùng đó, tỉnh Bình Phước là địa phương có số lượng lớn con em Nghệ An làm ăn và sinh sống, đồng chí cũng mong muốn có sự kết nối cùng Báo Nghệ An để có những tác phẩm viết về quê hương Nghệ An xuất hiện trên các ấn phẩm của Đài PT-TH và Báo Bình Phước.

Lãnh đạo Đài PT-TH và Báo Bình Phước tặng quà lưu niệm cho Báo Nghệ An. Ảnh: Như Nam

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã thống nhất sẽ cùng hỗ trợ, trao đổi trong một số chương trình phù hợp, và gợi mở một số lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới, góp phần quảng bá hình ảnh Nghệ An - Bình Phước với độc giả, khán, thính giả 2 địa phương.