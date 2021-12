Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ba Lan trao tặng máy thở cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 10/12, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, đoàn công tác Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Wojciech Gerwel làm trưởng đoàn đã trao tặng 2 máy thở cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.