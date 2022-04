Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper: Tôi may mắn khi được có mặt ở Việt Nam

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper. (Ảnh: Hoàng Long)

Chiều 20/4, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đã có cuộc họp báo đầu tiên trước truyền thông nội địa kể từ khi tới Hà Nội nhậm chức.

Phát biểu bắt đầu cuộc họp báo, Đại sứ Marc Knapper cho biết ông rất vui khi có mặt ở Việt Nam. Khi trở lại sau 15 năm, ông cảm nhận không chỉ Việt Nam nói chung mà thành phố Hà Nội cũng đã có nhiều thay đổi. Ông khẳng định đã "thấy sự phát triển và tăng trưởng" ở khắp nơi. Nhưng có một điều không thay đổi chính là sự nồng ấm của người dân Việt Nam mà ông và vợ đã cảm nhận được khi trở lại.

3 tháng đầu kể từ thời điểm tới Việt Nam, đại sứ đã dành nhiều thời gian gặp gỡ các lãnh đạo Đảng, Chính phủ, tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp và học giả. Ông cũng dành thời gian đi công tác để hiểu hơn về mối quan hệ Hoa Kỳ, Việt Nam.

Thời gian tới, Đại sứ Knapper sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương, được ông đánh giá là đã phát triển theo hướng "không thể hình dung được" trong những năm qua. Ông cho rằng mối quan hệ có được như ngày hôm nay là thành quả từ sự hợp tác, thiện chí của hàng ngàn con người từ cả hai bên trong suốt 3 thập niên qua.

Đại sứ trả lời nhiều câu hỏi của báo chí, xoay quanh sự hợp tác trên nhiều mặt của hai nước. Một trong những mục tiêu của ông là thúc đẩy để sớm đưa quan hệ song phương từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược.

Đây không chỉ là ưu tiên của cá nhân Đại sứ Knapper mà còn là ưu tiên của chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. "Chúng tôi tin tưởng rằng quan hệ đối tác chiến lược sẽ làm sâu sắc hơn, mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa đôi bên," ông nói.

Về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mới được công bố, ông Knapper nói rằng Hoa Kỳ đang có một lộ trình tích cực. Hoa Kỳ muốn ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, rộng mở, hàng hóa và con người được tự do đi lại qua đường hàng không và đường biển, nơi các nước có thể được đưa ra quyết định dựa trên lợi ích của mình.

Truyền thông đặt câu hỏi cho Đại sứ Knapper trong cuộc họp báo đầu tiên. (Ảnh: Hoàng Long)

Hoa Kỳ cũng ủng hộ việc xây dựng sự kết nối giữa các quốc gia trong khu vực, giữa Hoa Kỳ và ASEAN. Theo lời Đại sứ Knapper, Hoa Kỳmuốn ASEAN có vị trí trung tâm để giải quyết những vấn đề trong khu vực. "Chúng tôi ủng hộ sự thịnh vượng, đảm bảo các quốc gia trong khu vực đạt được sự thịnh vượng thông qua thương mại, đầu tư" ông nói.Hoa Kỳ cũng ủng hộ việc xây dựng địa chính trị để đối phó với biến đổi khí hậu và đại dịch toàn cầu.

Về quan hệ kinh tế, Đại sứ Knapper cho biết ông đã rất tích cực tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - Việt Nam trong thời gian tới Hà Nội. Ông rất xúc động khi nghe chia sẻ là dù bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19, nhưng tất cả đều mong muốn đưa mọi thứ trở lại như trước, cả về tăng trưởng kinh tế lẫn việc tạo ra hoạt động kinh tế.

Ông cũng chia sẻ rằng một trong các công việc của bản thân là đảm bảo để doanh nghiệp Hoa Kỳ có sân chơi công bằng và được cạnh tranh công bằng ở Việt Nam. Ông đánh giá nông sản, hàng hóa, dịch vụ Hoa Kỳ thuộc hàng tốt nhất thế giới. Ở chiều ngược lại, ông đánh giá cao việc tập đoàn Vingroup đầu tư vào tiểu bang Carolina. Điều này không chỉ cho thấy niềm tin vào người lao động Hoa Kỳ, nền kinh tế, môi trường Hoa Kỳ mà còn là tương lai quan hệ thương mại song phương.

Về hợp tác chống dịch COVID-19, Đại sứ nói rằng đó là một quỹ đạo đi lên. Hoa Kỳ bắt đầu hợp tác y tế với Việt Nam để chống HIV/AIDS, trước khi mở rộng sang cúm gia cầm và lao. Vì thế, việc cùng nhau chống COVID-19 là sự phát triển tự nhiên từ sự hợp tác y tế giữa hai nước trong vài năm qua, được xây dựng dựa trên sự tin tưởng, chia sẻ song phương suốt nhiều năm. Ông cam kết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để ứng phó với dịch COVID-19 cho đến khi nào yêu cầu về sự hợp tác này còn cần thiết.

Đại sứ Knapper nói rằng ông thấy may mắn khi có mặt ở Việt Nam. (Ảnh: Hoàng Long)

Hoa Kỳ cũng tự hào vì cung cấp cho Việt Nam gần 40 triệu liều vaccine - là một cử chỉ thiện chí bạn bè. Sự ủng hộ vaccine cũng thể hiện được sự quan tâm của Hoa Kỳ với Việt Nam và nếu có khủng hoảng y tế toàn cầu xảy ra tiếp theo, Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác để đối phó.

Về kế hoạch tiếp xúc song phương giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, Đại sứ Knapper nói rằng ông rất mong chờ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - ASEAN. Đây là cơ hội để Hoa Kỳ chào đón các lãnh đạo khu vực, gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, tới thăm Washington. Ông cho rằng đây là sự kiện tích cực và phía Hoa Kỳ rất mong chờ khách từ Việt Nam.

Ông cũng chỉ ra rằng từ thời Tổng thống Bill Clinton, tất cả các tổng thống Hoa Kỳ đã tới thăm Việt Nam. Nhiều phó tổng thống Hoa Kỳ cũng đã tới Việt Nam không chỉ một lần. Tất cả các chuyến thăm này đều là cơ hội làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai nước, tình hữu nghị, sự hiểu biết rất nhau. Đại sứ mong được đón Tổng thống Biden thăm Việt Nam trong tương lai và cam kết hợp tác để giúp lãnh đạo 2 bên gặp nhau.

Trả lời câu hỏi của một tờ báo về việc bản thân cảm thấy như thế nào khi được Tổng thống Biden lựa chọn là Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam, ông Knapper nói ông thấy vinh dự và "may mắn". Giống mọi thứ trong cuộc sống, nhiều khi có liên quan tới may mắn và đúng thời điểm. Tôi thấy khá may mắn khi được lựa chọn và có mặt ở đây trong ngày hôm nay," ông chia sẻ.

Đại sứ Knapper đến Việt Nam vào ngày 27/1. Ông là Đại sứ Hoa Kỳ thứ 8 tại Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995.

Đại sứ Marc Knapper tuyên thệ nhậm chức Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam vào ngày 30/12/2021 tại Washington, hơn 2 tuần sau khi được Thượng viện phê chuẩn. Trong phiên điều trần trước Thượng viện vào tháng 7/2021, ông Knapper cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để đưa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược.

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Marc Knapper nói được tiếng Việt, do từng là tham tán chính trị cho Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội trong 3 năm (2004-2007).

Ông Knapper từng giữ vị trí Phó trợ lý Ngoại trưởng về Nhật Bản và Hàn Quốc, công tác trong Vụ Các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ./.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đến chào xã giao hồi tháng 3 năm nay. (Ảnh: TTXVN phát)