Đại sự kiện tri ân khách hàng dự án TNR Stars Diễn Châu

Giải thưởng bốc thăm may mắn trị giá hơn 1 tỷ đồng



Sở hữu nhiều ưu thế vượt trội: vị trí đắc địa, hạ tầng đồng bộ, tiện ích vượt trội, quy hoạch bài bản, sổ đỏ lâu dài, TNR Stars Diễn Châu nhanh chóng trở thành dự án “hút khách” bậc nhất tại Nghệ An thời gian qua. Bên cạnh đó, số lượng giao dịch bùng nổ đã đủ chứng minh độ nóng vượt xa sức tưởng tượng của giới đầu tư và khách hàng.

Để thay cho lời cảm ơn các khách hàng đã tin tưởng lựa chọn TNR Stars Diễn Châu giai đoạn 2, đơn vị quản lý và phát triển dự án - TNR Holdings Vietnam phối hợp cùng các đơn vị phân phối là ANT Home, Đại Dương Land, VietHome, TrườngAn Land tổ chức sự kiện bốc thăm may mắn “Kết nối tinh hoa – Lan tỏa thịnh vượng” tại Đại lộ Ánh Sáng trong khuôn viên dự án.

Sự có mặt của đông đảo khách hàng và màn trình diễn nghệ thuật đầy màu sắc làm sôi động toàn bộ khán phòng, mang lại trải nghiệm mãn nhãn đầy thú vị cho các cư dân tương lai của dự án.

Những tiết mục nghệ thuật đầy màu sắc tri ân khách hàng.

Sau phần bốc thăm đầy kịch tính, Ban tổ chức đã tìm ra những chủ nhân may mắn của các giải thưởng giá trị. Trong đó, khách hàng Trương Đắc Lộc chủ nhân của Sản phẩm AT11-1 may mắn nhận giải Đặc biệt là xe Mazda 6 phiên bản 2020 trị giá gần 1 tỷ đồng. Vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc khi nhận được giải thưởng giá trị này, anh Lộc cho biết: “Tôi rất yên tâm, tin tưởng về chất lượng sản phẩm mang thương hiệu TNR Stars. Dự án được quy hoạch đồng bộ cùng không gian xanh và hệ thống tiện ích đầy đủ. Đây thực sự là sự lựa chọn tuyệt vời với ai muốn tìm nơi an cư như gia đình mình”.



Trao giải Đặc biệt cho chủ nhân trúng bốc thăm xe Mazda 6.

Trao giải cho chủ nhân may mắn nhận giải Nhất là 01 xe SH 125 ABS, trị giá 95 triệu đồng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phan Cao Cường – Giám đốc Quản lý kinh doanh và phát triển đại lý, Công ty TNR Holdings Việt Nam cho biết: “Kết quả bán hàng trong thời gian vừa qua đã cho thấy sức hút của TNR Stars Diễn Châu đến từ những giá trị thật, điểm nhấn về sản phẩm mà hiếm dự án nào có được tại Nghệ An. Sự kiện bốc thăm được tổ chức thay cho lời tri ân những tình cảm quý báu mà khách hàng dành tặng Dự án TNR Stars Diễn Châu, đồng thời cũng là sự cam kết của TNR Holdings Vietnam sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm chất lượng, pháp lý an toàn cùng chính sách quà tặng hấp dẫn trong thời gian sắp tới, đặc biệt là các sản phẩm Shophouse – Loại sản phẩm đang được mong chờ nhất của dự án”.



Ông Phan Cao Cường – Giám đốc Quản lý kinh doanh Công ty TNR Holdings Việt Nam phát biểu tại dự án.

Sản phẩm hội tụ những giá trị thật



Nằm tại vị trí chiến lược ngay trung tâm huyện Diễn Châu, khu đô thị thương mại dịch vụ TNR Stars Diễn Châu là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Dự án được ôm trọn bởi con sông Bùng - mang đến vị thế phong thủy vượng khí và Quốc lộ 1A - tuyến giao thương huyết mạch của cả nước, thuận tiện trong giao thông và cũng rất thuận lợi trong kinh doanh.

Dự án TNR Stars Diễn Châu mang đến diện mạo mới cho vùng phủ Diễn.

Bên cạnh những ưu thế hiếm có về vị trí, quy hoạch, cảnh quan, TNR Stars Diễn Châu được quy hoạch bài bản với 1.196 sản phẩm, kết hợp cùng hệ thống 4 công viên chủ đề được phân bổ tại các tiểu khu trong dự án. Không chỉ vậy, với mật độ xây dựng chỉ hơn 30%, kết hợp cùng 30 tiện ích đẳng cấp sẽ mang đến cuộc sống tiện nghi và hiện đại cho cư dân. Đây cũng là điểm khác biệt, góp phần nâng tầm cuộc sống, tạo lập cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại mà chưa dự án nào tại Nghệ An có thể đáp ứng được.

Đặc biệt, với quy hoạch và pháp lý rõ ràng, toàn bộ các sản phẩm shophouse của dự án đã được xây dựng hoàn thiện cùng hệ thống hạ tầng đã hoàn thành, sẵn sàng để bàn giao sổ đỏ cho khách hàng đúng cam kết. Với những ưu thế vượt trội đó, TNR Stars Diễn Châu không chỉ là ngôi nhà mơ ước cho người dân xứ Nghệ mà còn là cơ hội đầu tư sinh lời dài hạn cho những chủ nhân tinh hoa.