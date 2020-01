Đại tá Cao Minh Phượng: 'Nghệ An xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên tất cả các tuyến đường'

P.V: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020, ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết của việc ban hành Luật này. Theo đó, ông có thể cho biết về tình hình TNGT liên quan đến việc uống rượu, bia trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An?



Đại tá Cao Minh Phượng: Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 là nỗ lực lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ để đưa ra những quy định chặt chẽ nhằm ngăn ngừa tác hại tiêu cực của rượu, bia đối với đời sống xã hội, trong đó có liên quan nhiều đến công tác đảm bảo trật tự ATGT. Vì vậy, Luật ban hành đã nhận được sự đồng thuận cao trong xã hội và là bước ngoặt quan trọng, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, mạnh mẽ để ngăn ngừa, kéo giảm TNGT do vi phạm nồng độ cồn.

Đại tá Cao Minh Phượng - Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: P.V

Theo một báo cáo được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố năm 2018, Việt Nam đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á về số người chết do va chạm trên đường. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, năm 2019 đã xảy ra 294 vụ TNGT, làm chết 182 người, bị thương 210 người. Theo đó, gây ra thiệt hại to lớn về nhân mạng và tài sản, sự mất mát, đớn đau không thể bù đắp được, cướp đi hạnh phúc của nhiều gia đình, dòng họ...