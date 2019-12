Đại tá giả đến thăm công an thật

Công an Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đang tạm giữ hình sự đối tượng Diệp Ngọc Hà (46 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) để điều tra về hành vi "Giả mạo chức vụ" cấp bậc, vị trí công tác”.

Đối tượng Hà giả làPhó cục trưởng Cục cơ yếu- Bộ Công an đang trên đường đi công tác, tiện thế ghé công an huyện Châu Thành A

Theo điều tra ban đầu, tối hôm 19/12, Hà mặc quân phục công an nhân dân, mang quân hàm đại tá, bảng tên ghi chức vụ phó cục trưởng, mà theo gã này giới thiệu là Phó cục trưởng Cục cơ yếu - Bộ Công an đang trên đường đi công tác, tiện thể ghé công an huyện Châu Thành A thăm anh em. Tuy nhiên, qua giao tiếp, thấy Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn không phải là công an, nên Ban chỉ huy Công an huyện Châu Thành A báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hậu Giang.

Thẻ CAND và thẻ Đảng mà Hà khai mua trên mạng

Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện liên hệ ngay với Văn phòng Bộ Công an và Cục Cơ yếu để xác định Hà có phải là công an hay không.