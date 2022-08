Đại tá Mỹ gọi chiến thuật của Putin ở Ukraine là bất bại

Tin mới

Thanh Sơn tiết lộ thách thức lớn nhất khi vào vai Đại uý Vũ trong ‘Đấu trí’ Lần đầu tiên vào vai một chiến sĩ công an kinh tế, diễn viên Thanh Sơn có cơ hội làm mới mình trong vai Đại uý Vũ của bộ phim “Đấu trí”. Thanh Sơn cho biết, đây là cơ hội để anh bứt phá nên dù gặp nhiều thách thức và áp lực, nam diễn viên vẫn cố gắng nỗ lực để hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất.

Công ty Điện lực Nghệ An: Không ngừng nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng (Baonghean.vn) - Thực hiện chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Nhằm tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, thực hiện lộ trình chuyển đổi số trong điều kiện bình thường mới, 7 tháng đầu năm 2022 Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD không ngừng đổi mới nâng cao các dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện.

HĐND tỉnh Nghệ An thông qua chủ trương đầu tư 3 dự án trong lĩnh vực y tế với tổng vốn 478 tỷ đồng (Baonghean.vn) - Tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế với tổng mức đầu tư 478 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn từ ngân sách Trung ương phân bổ cho tỉnh Nghệ An từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

Sống chung với biến đổi khí hậu - Bài 1: Giữ ‘Sinh thái rừng’ bằng phát triển cây dược liệu (Baonghean.vn) - Nghệ An có tổng số 962 loài cây thuốc và nấm làm thuốc thuộc 635 chi, 183 họ của 5 ngành thực vật bậc cao có mạch và nấm. Nắm bắt được chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển dược liệu dưới tán rừng, Nghệ An đã xây dựng được nhiều mô hình tốt so với cả nước.

Khai mạc Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Baonghean.vn) - Chiều 25/8, tại TP. Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiến hành Kỳ họp thứ 8 để quyết định một số chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư cùng một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Từ nạn nhân trở thành kẻ mua bán trẻ em (Baonghean.vn) - Xu từng là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc. Dù biết rõ hành vi đưa người ra nước ngoài bán là vi phạm pháp luật nhưng Xu vẫn quay về Việt Nam lừa bán trẻ em.

Dấu hiệu cho thấy bugi xe hơi đang gặp vấn đề Bugi của ô tô là một thành phần quan trọng, quyết định khả năng hoạt động hiệu quả của xe.

Phụ nữ vùng cao Nghệ An truyền thông phòng, chống tệ nạn ma tuý (Baonghean.vn) - Thông qua truyền thông về phòng, chống tệ nạn ma tuý đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong chủ động phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma túy, cũng như quản lý tốt người nghiện sau cai, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Loại bỏ những ngành nghề và thị trường lao động có rủi ro cao (Baonghean.vn) - Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong hội nghị trực tuyến sáng 25/8, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 16 - CT/TW ngày 8/5/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia đi nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nỗ lực tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng (Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho rằng, mục tiêu tăng trưởng theo kịch bản là rất cao, trong khi có nhiều yếu tố tác động. Vì vậy, các sở, ban, ngành, địa phương phải tập trung tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng, trước mắt là hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng trong tháng 9/2022.

Sông Lam Nghệ An tập dượt chiến thuật mới trước trận gặp Hà Nội FC (Baonghean.vn) - Trước 1 ngày đấu với Hà Nội FC tại sân Vinh, Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An có buổi tập quan trọng cho các cầu thủ để đưa ra những phương án tấn công lẫn phòng ngự mới, nhằm tạo bất ngờ cho cuộc đối đầu quan trọng này.

Đền thờ Quang Trung: Điểm đến hấp dẫn trong lòng thành Vinh (Baonghean.vn) - Đền Quang Trung không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là một thắng cảnh của tự nhiên, một quy hoạch thẩm mỹ của con người, cũng có thể là một “mái nhà” đặc biệt của thành Vinh thân yêu – nơi có những thành viên thầm lặng chăm lo một chứng tích lịch sử.

Nghệ An cấm đường phục vụ diễn tập thực binh xử lý tình huống đảm bảo an ninh trật tự (Baonghean.vn) - Khu vực cấm đường nằm trên tuyến đường 72m, đoạn từ ngã tư giao với đường Lê Nin đến ngã ba giao với đường Nguyễn Hữu Lập, TP.Vinh.

Thị trường 5G được kỳ vọng sẽ đối phó tốt với thời kỳ kinh tế khó khăn trên toàn cầu (Baonghean.vn) - Tình hình kinh tế khó khăn và những bất ổn về địa chính trị trên toàn thế giới đang kìm hãm sự tăng trưởng của thị trường điện thoại di động, nhưng lĩnh vực 5G đã vượt qua những khó khăn đó và đạt được những kết quả tốt.

Đoàn công tác Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh thăm và tặng quà tại Kỳ Sơn (Baonghean.vn) - Đoàn công tác Khối thi đua Nội chính - Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An vừa đến thăm và tặng quà tại hai xã biên giới Bắc Lý và Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn.

Nghệ An thu hút 31.170 tỷ đồng vốn đầu tư từ đầu năm 2022 đến nay (Baonghean.vn) - Từ đầu năm 2022 đến ngày 22/8, Nghệ An đã cấp mới 77 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 18.051 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 31.170 tỷ đồng.

Sông Lam Nghệ An: Lượt về có ổn định bộ khung? (Baonghean.vn) - Với kết quả thống kê sau 12 vòng đấu lượt đi V-League 1-2022, Sông Lam Nghệ An hoàn thành vượt mức mục tiêu top 3 đề ra từ đầu mùa khi tạm xếp thứ 2 với 20 điểm cùng với các đội Hải Phòng, Topenland Bình Định nhưng tạm xếp trên do hơn về hiệu số (14/10 so với 18/16, 17/16). Đây vừa là câu chuyện “những con số biết nói”, đồng thời là cơ sở để phân tích, đánh giá những mặt được, chưa được ở lượt đi của đội bóng.

Trường học thi công dở dang nhiều năm, giáo viên và học sinh khó khăn trước thềm năm học mới (Baonghean.vn) - Sau gần 3 năm thi công, Trường THCS Hưng Tây (Hưng Nguyên) vẫn dở dang và chưa biết khi nào mới hoàn thành. Chính vì vậy, việc chuẩn bị cho năm học mới của cô và trò nhà trường cũng khó khăn hơn bội phần.

Chi tiết các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phía Tây đường Bình Minh sẽ được Thị xã Cửa Lò đầu tư chỉnh trang (Baonghean.vn) - Với mục tiêu xây dựng đô thị biển ngày một hiện đại - xanh - sạch - đẹp, thu hút khách du lịch, thuận lợi trong việc tổ chức lại các hoạt động kinh doanh, UBND thị xã Cửa Lò lên kế hoạch chỉnh trang tổng thể hạ tầng kỹ thuật đô thị (bãi đỗ xe, vỉa hè, điện chiếu sáng, mương thoát nước, cây xanh...). Kế hoạch này sẽ được thực hiện từ quý 4/2022 đến năm 2025.

Thành lập Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021 – 2025 Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 23/8/2022 thành lập Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021 – 2025 nhằm đổi mới cơ chế điều phối vùng, thúc đẩy phát triển xanh, bền vững và toàn diện vùng trung du và miền núi phía Bắc. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm Chủ tịch Hội đồng.



Gã thợ may lừa bán đất, chiếm đoạt gần 4,5 tỷ đồng Nguyễn Thanh Hòa nói dối có nhiều thửa đất muốn bán; rủ các nạn nhân góp tiền mua đất rồi chiếm đoạt gần 4,5 tỷ đồng.

Tín dụng chính sách: Mang cơ hội học tập đến sinh viên nghèo ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Nghệ An là tỉnh có dư nợ chương trình học sinh, sinh viên đứng đầu trong toàn quốc. Với tinh thần “không để bất kỳ một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nào phải bỏ học vì thiếu tiền đóng học phí”, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Nghệ An quyết tâm khắc phục khó khăn, đưa nguồn vốn đến với người dân, mang lại cơ hội học tập cho hàng chục ngàn sinh viên nghèo.

Á hậu cao 1,85 m thi Hoa hậu Liên lục địa Tối 24/8, bà Phạm Kim Dung - đại diện đơn vị giữ bản quyền - cho biết á hậu Bảo Ngọc sẽ tới Ai Cập thi Miss Intercontinental vào tháng sau.

Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào | Bài 2: Dựa vào dân (Baonghean.vn) - Những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân. Qua đó, thắt chặt, củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với nước bạn Lào và tại khu vực biên giới 2 bên nói riêng, góp phần tích cực bồi đắp, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Nghề phụ thu nhập khá ở các vùng nguyên liệu mía (Baonghean.vn) - Thời tiết nắng mưa thất thường, khí trời oi bức, cả ngày luồn trong ruộng mía rậm rạp, lá mía cắt vào tay, quệt vào người cùng mồ hôi chát mặn khiến da thịt bỏng rát. Mỗi ngày công được trả 200.000-250.000 đồng, khá cao trong thời điểm nông nhàn nhưng khá vất vả, nhọc nhằn mà những người làm “phu mía” ở các địa phương vùng nguyên liệu phải nếm trải…

Trợ lý HLV Park Hang-seo dẫn dắt Câu lạc bộ Nam Định; Thủ thành Đặng Văn Lâm 'gặp hạn' (Baonghean.vn) - Trợ lý Huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt Câu lạc bộ Nam Định; Thủ thành Đặng Văn Lâm lại "gặp hạn", đội nhà giàu V-League khốn đốn; Newcastle sắp đón tân binh đắt nhất lịch sử Câu lạc bộ... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Tản văn hay: Người đàn bà khóc (Baonghean.vn) - Chỉ nói đến nước mắt của đàn bà, mà Hồ Huy đã dựng lên cả một tượng đài về nó. Nước mắt đàn bà là nước mắt của buồn đau thân phận, của yêu thương chở che, của tin tưởng và hy vọng. Giống như nhiều tản văn khác của Hồ Huy, tác phẩm này không chỉ ghi chép lại những xúc cảm thông thường mà còn nâng chúng lên thành những triết lý. Cùng với ngôn từ giàu hình ảnh, giàu cảm xúc, điều này đã khiến tản văn của Hồ Huy luôn gây ấn tượng mạnh mẽ với người đọc.

Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ V tại Nghệ An (Baonghean.vn) - Chiều 24/8, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Bộ Tư pháp Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp Lào tổ chức Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Lào mở rộng lần thứ V.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/8 (Baonghean.vn) - Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm hợp tác pháp luật và tư pháp; Nghệ An ban hành kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025; 36 ứng viên Nghệ An được đề nghị xét công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư; Một ngư dân rơi xuống biển mất tích khi đi đánh cá… là những thông tin nổi bật ngày 24/6.