Đại tá quê Nghệ An được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng

Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: daidoanket.vn

Tại buổi lễ, Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Lê Minh Quang (nguyên Giám đốc Công an tỉnh vừa được bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an) đối với Công an tỉnh Sóc Trăng thời gian qua; đồng thời chúc mừng Đại tá Nguyễn Minh Ngọc - Phó Giám đốc Công an tỉnh được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.



Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định, đây là sự ghi nhận nỗ lực, phấn đấu của Đại tá Nguyễn Minh Ngọc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân ở tỉnh Sóc Trăng thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, 55 tuổi, quê TP Vinh, tỉnh Nghệ An, trình độ Thạc sĩ An ninh điều tra.

Tháng 9/2014, ông Ngọc được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng khi đang làm Trưởng phòng Tham mưu của A66 thuộc Tổng cục An ninh.