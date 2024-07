Xây dựng Đảng Đại tá Trần Hồng Quang được chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an Nghệ An Chiều 30/7, Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Đại tá Trần Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho Đại tá Trần Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Minh Khôi

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh; các đồng chí bí thư đảng ủy, chi bộ cơ sở…

Quyết định số 2721 - QĐ/TU ngày 18/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y Đại tá Trần Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy và lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Khôi

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định, tặng hoa và phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh yêu cầu Đại tá Trần Hồng Quang phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nêu cao tinh thần đoàn kết, hợp tác trong công việc, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh. Trước mắt là giúp đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ đạo khẩn trương, chuẩn bị các điều kiện, nội dung tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Minh Khôi

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh gửi lời cảm ơn chân thành tới Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Minh Khôi

Đồng chí hứa sẽ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, gương mẫu, học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm của người đi trước; dốc lòng, dốc sức, tận tâm, tận tụy cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.