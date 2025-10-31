Thứ Sáu, 31/10/2025
Đài THVN đoạt giải A báo chí về phòng chống tham nhũng

CTVX31/10/2025 20:05

Chương trình "Tiêu điểm Kinh tế" của Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam, là một trong 4 tác phẩm được trao giải A tại Lễ trao giải báo chí Toàn quốc lần thứ 5 về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

VTV được vinh danh với phóng sự về xử lý rác thải

Tối ngày 30/10, tại Lễ trao giải báo chí Toàn quốc Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ 5 (giai đoạn 2024 - 2025), chương trình Tiêu điểm Kinh tế với chủ đề "Nghịch lý đầu tư xử lý rác thải bằng công nghệ" của nhóm phóng viên Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), đã được vinh danh ở giải A.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao giải cho nhà báo Xuân Dung, đại diện cho nhóm phóng viên của Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao giải cho nhà báo Xuân Dung, đại diện cho nhóm phóng viên của Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

Tác phẩm đã phân tích sâu sắc những bất cập và nghịch lý trong các quy định hiện hành, dẫn đến tình trạng lãng phí lớn trong công tác xử lý rác thải. Đồng thời, chương trình cũng đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tái sử dụng tài nguyên hiệu quả và giảm thiểu rác thải ra môi trường.

Nhóm phóng viên thực hiện chương trình Tiêu điểm Kinh tế 'Nghịch lý đầu tư xử lý rác thải bằng công nghệ' của Ban Thời sự.
Nhóm phóng viên thực hiện chương trình Tiêu điểm Kinh tế "Nghịch lý đầu tư xử lý rác thải bằng công nghệ" của Ban Thời sự.

Vinh danh các tác phẩm báo chí sắc bén khác

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm đạt giải A năm nay đều thể hiện chất lượng vượt trội, sự đầu tư công phu và tính chiến đấu cao. Bên cạnh tác phẩm của VTV, 3 giải A còn lại đã được trao cho các tác phẩm sau:

  • Loạt 3 bài "Cựu chiến binh bền bỉ chống 'giặc nội xâm'" của tác giả Đỗ Phú Thọ, đăng trên báo Cựu chiến binh Việt Nam. Loạt bài phản ánh vai trò nòng cốt của các cựu chiến binh trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
  • Loạt bài viết "Chống lãng phí trong lĩnh vực khoa học, công nghệ" đăng trên báo điện tử Kiểm toán. Tác phẩm chỉ ra những bất cập trong quản lý và sử dụng kinh phí khoa học công nghệ, dẫn đến nhiều đề tài giá trị chưa được ứng dụng.
  • Toạ đàm "Làm gì với trụ sở dôi dư" phát sóng trên VOV Giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình thảo luận sâu về thực trạng và giải pháp xử lý tài sản công dôi dư, với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành.
Toàn cảnh Lễ trao giải báo chí Toàn quốc Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ 5.
Đài THVN nhận giải A tại Lễ trao giải báo chí Toàn quốc Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ 5.

Sự kiện trao giải là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của các nhà báo, cơ quan báo chí trong việc góp phần vào công cuộc phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trên cả nước.

