Đại tướng Đỗ Bá Tỵ làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh Nghệ An

Lực lượng quân sự tỉnh cũng cần duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện; làm tốt quản lý Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, xây dựng các hạng mục công trình phòng thủ toàn diện. Công tác đối ngoại quân sự phải được chú trọng.



Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang của tỉnh phải luôn tích cực tham gia cùng nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới.

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An. Đại tướng Đỗ Bá Tỵ mong muốn trong năm tới, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, thực hiện thành công các mục tiêu đề ra.

Đồng chí cũng đề nghị, ngành vừa chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sỹ, vừa đảm bảo an ninh, trật tự để người dân đón Tết an toàn, bình yên.