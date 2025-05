Thời sự Đại tướng Lương Tam Quang: Lan tỏa, nuôi dưỡng, hun đúc, phát huy mạnh mẽ ý chí, khát vọng Hồ Chí Minh Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị tuyên truyền, lan tỏa, nuôi dưỡng, hun đúc, phát huy mạnh mẽ ý chí, khát vọng Hồ Chí Minh trong mọi tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, cụ thể hóa bằng những hành động, việc làm cụ thể trong xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.

Chiều 18/5, tại thành phố Vinh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân”.

Kết luận hội thảo, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, sau một buổi làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao, với lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân” đã thành công tốt đẹp.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 90 bài viết, tham luận khoa học. Hội thảo đã được nghe phát biểu khai mạc và Đề dẫn Hội thảo của đồng chí GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phát biểu chào mừng Hội thảo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và 10 tham luận với nội dung rất tâm huyết.

Các tham luận đã luận giải, phân tích, đánh giá, làm sâu sắc thêm cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hiện khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân; khẳng định tầm vóc, giá trị, sức sống trường tồn của di sản Hồ Chí Minh đối với Việt Nam và thế giới; gợi mở nhiều vấn đề nhằm tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Người trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Công trình Tượng "Bác Hồ về thăm quê" là món quà đầy ý nghĩa mà lực lượng Công an nhân dân trân trọng tặng Đảng bộ và nhân dân Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Hội thảo đã thống nhất đánh giá ý chí, khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc, tự do hạnh phúc của nhân dân là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ, hy sinh, vô cùng cao thượng, trong sáng, đẹp đẽ của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thôi thúc người thanh niên Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, gặp được ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác - Lênin và tìm thấy con đường cách mạng vô sản cứu nước, giải phóng dân tộc.

Với khát khao cháy bỏng: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành", Người đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam; khơi dậy sức mạnh vĩ đại từ chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam vùng lên tiến hành Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân và phong kiến phản động, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Người cũng đã khơi dậy, quy tụ và phát huy ý chí, quyết tâm mãnh liệt của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, làm nên một Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, giành Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tiếp tục thực hiện ý chí, khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở nghiên cứu, vận dụng sáng tạo di sản mà Người để lại, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hình thành lý luận về đường lối đổi mới, đưa đất nước đạt được thành tựu vĩ đại sau 40 năm đổi mới, độc lập chủ quyền được giữ vững, vị thế không ngừng được nâng cao, người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Ý chí, khát vọng Hồ Chí Minh và những cống hiến to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc tiếp tục trở thành nguồn cổ vũ, động viên to lớn; hun đúc trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta khát vọng, quyết tâm mãnh liệt xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, “sánh vai với các cường quốc năm châu”, “góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Phát huy di sản Hồ Chí Minh, ý chí, khát vọng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, nhất định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên những kỳ tích mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực khai thác, sử dụng kết quả hội thảo vào quá trình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình tiếp tục tuyên truyền, đưa tin rộng rãi về hội thảo, lan toả, nuôi dưỡng, hun đúc, phát huy mạnh mẽ ý chí, khát vọng Hồ Chí Minh trong mọi tầng lớp nhân dân và các lực lượng vũ trang, cụ thể hóa bằng những hành động, việc làm cụ thể trong xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.