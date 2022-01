Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết Quân khu 4

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, chúc Tết lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Trần Dũng

Tiếp đón và làm việc với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Báo cáo tóm tắt với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về kết quả nhiệm vụ quân sự, Quốc phòng năm 2021, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu nêu rõ: Thời gian qua, LLVT Quân khu 4 thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đồng thời, Quân khu 4 duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; tích cực tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19, được cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân đánh giá cao.