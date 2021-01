Đại tướng Tô Lâm cắt băng khánh thành trụ sở công an xã biên giới ở Nghệ An

Về dự lễ có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ và đại diện lãnh đạo một số cục, đơn vị thuộc Bộ Công an. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Trung ương; Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh. Dự lễ có bà Thái Hương - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH. Các đại biểu về dự Lễ cắt băng khánh thành trụ sở Công an xã biên giới. Ảnh: Thành Duy Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo quyết liệt, quan tâm sâu sắc cả vật chất và tinh thần để Công an Nghệ An thực hiện.



Công an tỉnh cũng đã dành tối đa lực lượng để hoàn thành việc bố trí tối thiểu 5 đồng chí công an chính quy trên một xã, có nhiều xã bố trí từ 6 -11 đồng chí.

Lực lượng công an xã về cơ sở bước đầu đã tạo được chuyển biến rõ nét về tình hình an ninh trật tự. Trong năm 2020, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh giảm 6,9% so với cùng kỳ. Lực lượng công an xã đã phát hiện, xử lý hơn 600 vụ việc, trong đó phát hiện và phối hợp khám phá thành công 20 chuyến án lớn, bắt 16 đối tượng truy nã…

Đại tướng Tô Lâm phát biểu bày tỏ vui mừng khi dự Lễ khánh thành trụ sở Công an xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy

Song song với việc bố trí con người và hoàn thiện tổ chức bộ máy, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu, phối hợp xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện làm việc.



Về trụ sở làm việc, Công an tỉnh đã xây dựng mới, bố trí 38 trụ sở công an các xã, trong đó có 27 xã biên giới, 11 xã miền núi, đặc biệt khó khăn.

Đồng hành thực hiện chủ trương trên, Tập đoàn TH tài trợ kinh phí để Công an tỉnh lập dự án xây dựng trụ sở làm việc cho công an 27 xã biên giới; đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 8 trụ sở và đang triển khai xây dựng 19 trụ sở.

Đại tướng Tô Lâm, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cắt băng khánh thành trụ sở Công an xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy Mỗi trụ sở công an xã được xây dựng trên những khu đất có vị trí thuận lợi, phù hợp với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và có tính thêm yếu tố xây dựng thêm các công trình quy mô lớn hơn trong tương lai.



Các trụ sở công an xã có diện tích từ 1.500m2 đến 3.000m2, thiết kế theo mô hình thống nhất gồm 1 nhà cấp 4 với 3 phòng ở và làm việc, 1 phòng bếp, 1 nhà tắm và vệ sinh…



Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong năm 2021, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã đồng ý về mặt chủ trương trong việc cân đối, bố trí đối ứng 15 tỷ đồng để tiếp tục xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở công an xã, phấn đấu mỗi huyện xây dựng từ 1 đến 2 trụ sở.

Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an thăm hỏi cán bộ Công an xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương thăm Trụ sở Công an xã mới khánh thành. Ảnh: Thành Duy Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi dự Lễ khánh thành trụ sở Công an xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương - một xã biên giới, có vị trí địa bàn hết sức quan trọng đối với tỉnh Nghệ An cũng như trong mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với nước bạn Lào.



Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm biểu dương sự cố gắng của Công an tỉnh Nghệ An trong chủ trương xây dựng công an xã chính quy.

Công an tỉnh cũng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh.

Đại tướng Tô Lâm trao tặng Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc cho bà Thái Hương - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà cho huyện Thanh Chương, xã Thanh Thủy và một số đơn vị công an, biên phòng trên địa bàn. Ảnh: Thành Duy Mặc dù Nghệ An là địa phương có số lượng đơn vị hành chính thuộc các tỉnh lớn nhất cả nước nhưng Công an tỉnh đã rất khẩn trương hoàn thành công tác này.



Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận: Lực lượng công an chính quy về xã đã đoàn kết, gắn bó, phối hợp rất tốt với các lực lượng ở địa phương, làm nòng cốt, cùng tổ chức những hoạt động của lực lượng công an, đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân.