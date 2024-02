Đại úy công an xã nhặt được ví tiền, trả người đánh mất

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trên đường đi từ nhà đến trụ sở công an xã, đại úy Phạm Bảo Ngọc, Công an xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn nhặt được chiếc ví chứa nhiều giấy tờ và tiền mặt.

Chiều 26/2, tại trụ sở Công an xã Nghĩa Khánh, dưới sự chứng kiến của đại diện Công an xã, UBND xã, đại úy Phạm Bảo Ngọc đã trao trả chiếc ví nhặt được cho anh Lâm Quang Ngọc (SN 1998, trú xóm Nam Thế, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Đại úy Ngọc trao trả giấy tờ và tài sản cho anh Lâm Quang Ngọc. Ảnh: Nguyễn Duy

Trước đó, sáng cùng ngày, khi lưu thông trên Quốc lộ 48D thuộc xóm Hợp Khánh, xã Nghĩa Khánh, Đại úy Phạm Bảo Ngọc phát hiện chiếc ví bị ai đánh rơi trên vệ đường. Mở ví tìm thông tin thì thấy trong ví có căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm, thẻ ngân hàng mang tên Lâm Quang Ngọc cùng 6 triệu đồng tiền mặt.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, rất nhanh chóng, Đại úy Ngọc thông báo đến người đánh rơi và tiến hành trao trả lại ví tiền cùng giấy tờ tùy thân cho anh Lâm Quang Ngọc.

Cảm kích trước việc làm đẹp của Đại úy Ngọc, anh Lâm Quang Ngọc cho biết, khi bị mất ví, anh đã nghĩ tới tình huống xấu nhất là không tìm lại được, sẽ phải đi làm lại các giấy tờ tùy thân. Khi nhận được điện thoại từ công an, anh đã rất vui mừng và cảm kích: “Tôi rất bất ngờ, xúc động khi nhận lại chiếc ví tiền và giấy tờ đã mất. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đại úy Ngọc cũng như Ban Công an xã Nghĩa Khánh và mong muốn hành động đẹp của Đại úy Ngọc sẽ lan tỏa, tô thắm thêm hình ảnh đẹp về chiến sĩ công an trong lòng dân”.