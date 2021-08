Đảm bảo '3 tại chỗ' để phòng dịch cho công nhân may ở Yên Thành

Phun hóa chất khử khuẩn để phòng dịch tại Nhà máy may An Hưng ở xã Công Thành (Yên Thành). Ảnh: Văn Trường

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm bảo đảm ngăn ngừa dịch bệnh có nguy cơ xâm nhập, lây lan, Nhà máy may An Hưng ở xã Công Thành đã tăng cường tối đa các giải pháp phòng, chống dịch, bảo vệ an toàn cho công nhân lao động và ổn định sản xuất, kinh doanh.



Ông Đặng Việt Dũng - Giám đốc nhân sự (Nhà máy may An Hưng, xã Công Thành) thuộc Công ty CP Tập đoàn An Hưng cho biết: Nhà máy may An Hưng có số lượng công nhân lớn nhất huyện Yên Thành hiện nay, với 2.000 công nhân. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhà máy xác định phải đặt việc chống dịch lên hàng đầu, phát triển sản xuất là nhiệm vụ thứ hai.

Cán bộ y tế lấy mẫu test nhanh cho công nhân Nhà máy may An Hưng. Ảnh: Văn Trường Nhà máy đã đưa ra các giải pháp, như chủ động giảm số lượng công nhân đến làm việc tại nhà máy từ 2.000 công nhân xuống chỉ còn 200 công nhân. Các công nhân được bố trí "3 tại chỗ" tại nhà máy (ăn, ở, làm tại chỗ) tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch, tuyệt đối không tiếp xúc với cộng đồng bên ngoài khu dân cư.



Hàng tuần, nhà máy tổ chức test nhanh cho các công nhân, bố trí lực lượng đo thân nhiệt cho công nhân, người lao động vào đầu giờ mỗi buổi làm việc, bố trí nước sát khuẩn, khẩu trang tại các điểm làm việc; tổ chức phun khử khuẩn trong khu vực sản xuất.

Số công nhân đang làm việc tại nhà máy, được hỗ trợ miễn phí 3 bữa ăn/ngày và một số đồ dùng cá nhân cho công nhân. Mô hình “3 tại chỗ” không những góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng mà còn khôi phục chuỗi sản xuất, đảm bảo cho chuỗi cung ứng không bị đứt gãy...

Nhà máy may An Hưng xã Công Thành vẫn hoạt động nhằm không để đứt gãy nguồn cung ứng hàng hóa cho thị trường. Ảnh: Văn Trường Tuy nhiên, đối với Nhà máy may MLB Tenergy (Công ty TNHH MLB Tenergy) nơi được xem là ổ dịch phức tạp trên địa bàn thị trấn Yên Thành, thì đang tạm ngừng hoạt động. Theo anh Hoàng Văn Ngọc, cán bộ nhân sự của nhà máy cho biết, nhà máy tạm ngừng hoạt động từ ngày 19/8, khi phát hiện có công nhân dương tính với dịch Covid-19 đầu tiên. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban phòng, chống dịch Covid-19 của huyện, toàn bộ số công nhân được các địa phương sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm. Đến nay đã có 11 công nhân dương tính với dịch Covid-19.



"Một trong những việc cần thiết là tổ chức phun hóa chất khử khuẩn trong khu vực nhà máy. Tuy nhiên, vì liên quan đến sản phẩm may mặc nên không thể dùng hóa chất khử khuẩn thông thường như lâu nay ngành Y tế sử dụng, mà phải dùng loại hóa chất khác, nên ngành Y tế huyện vẫn chưa có hóa chất để phun khử khuẩn cho doanh nghiệp", ông Hoàng Văn Ngọc cho hay.