Đảm bảo an toàn thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3

(Baonghean.vn) - Mùa mưa đã bắt đầu, vì thế, cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công, thì vấn đề an toàn lao động, an toàn môi trường, chất lượng công trường thi công các dự án đường dây 500kV mạch 3 đang được đặt ra.

Chú trọng an toàn trong thi công

Hiện nay, các nhà thầu thi công xây lắp đang thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) phấn đấu hoàn thành, đóng điện dự án trong tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện đang triển khai 2 dự án thuộc đường dây 500kV mạch 3; các bên liên quan đang gấp rút triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu có tổng mức đầu tư hơn 9.820 tỷ đồng, trong đó tuyến đường dây trên địa bàn tỉnh Nghệ An dài khoảng 82,33 km, gồm có 168 vị trí móng cột, tương ứng 169 khoảng cột thuộc địa bàn: huyện Nam Đàn (25,20 km, 51 vị trí), Nghi Lộc (14,30 km, 29 vị trí), Diễn Châu (22,60 km, 47 vị trí), Yên Thành (10,80 km, 22 vị trí), và Quỳnh Lưu (9,40 km, 19 vị trí).

Dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa có tổng mức đầu tư trên 4.079 tỷ đồng, tuyến đi trên địa bàn tỉnh Nghệ An dài khoảng 17,5 km, gồm có 34 vị trí móng cột, tương ứng 34 khoảng cột, thuộc địa bàn: huyện Quỳnh Lưu (9,80 km, 19 vị trí), thị xã Hoàng Mai (7,70 km, 15 vị trí).

Thi công dựng cột đường dây 500kV mạch 3 tại Yên Thành. Ảnh: Thu Huyền

Tại huyện Yên Thành, ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện cho biết: Yên Thành là huyện đầu tiên của tỉnh bàn giao mặt bằng vị trí móng cột, hành lang tuyến cho chủ đầu tư triển khai thi công. Đến nay, huyện đã vận động bàn giao toàn bộ 22/22 vị trí móng cột và 22/22 khoảng cột. Huyện có 2 hộ ảnh hưởng đất ở trong hành lang tuyến, các hộ đã đồng ý nhận tiền, không yêu cầu tái định cư (đã nhận tiền 70% theo dự thảo phương án bồi thường).

Trên công trường thi công, liên danh nhà thầu Công ty TNHH Công nghệ Việt và Công ty CP FECON đang tập trung đẩy nhanh tiến độ gói thầu số 42. Anh Phạm Tuấn Hiệp - Chỉ huy trưởng gói thầu số 42, liên danh nhà thầu cho biết: Gói thầu của chúng tôi thi công từ vị trí móng 424 (xã Đô Thành, huyện Yên Thành) đến vị trí móng 435 (đi qua địa bàn xã Đức Thành, huyện Yên Thành). Đến ngày 19/4 đã hoàn thành 12/12 vị trí móng; Lắp dây cột được 6/12 vị trí; 1 vị trí đang lắp và 5 vị trí còn lại đang chờ vật tư cột.

Đến nay, hầu hết các vị trí móng cột trên địa bàn Nghệ An đã được thi công xong, tránh được thời tiết mưa lụt. Ảnh: Thu Huyền

Để đảm bảo tiến độ thi công dự án, trên tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, nhà thầu tăng ca, tăng kíp, làm việc xuyên lễ. Đến nay, phần móng đảm bảo tiến độ theo yêu cầu chủ đầu tư đề ra, phần này chủ yếu lao động địa phương thi công. Riêng phần thi công lắp dựng cột là công nhân kỹ thuật.

Để đảm bảo an toàn thi công, chúng tôi thường xuyên quán triệt, nhắc nhở anh em công nhân, kỹ thuật đảm bảo nội quy, quy trình cả trong thi công xây dựng và lán trại ăn nghỉ của anh em. Nhà thầu cũng thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, tranh thủ thời tiết thuận lợi thi công những phần việc dễ sạt lở. Đến nay, 12 vị trí móng đã được hoàn thành, nhiều vị trí cột đã được dựng xong, cơ bản đảm bảo tiến độ thi công, đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, hiện công tác lắp dựng cột, kéo rải dây dẫn chưa được triển khai do thiếu vật tư Anh Phạm Tuấn Hiệp - Chỉ huy trưởng gói thầu số 42, liên danh nhà thầu cho biết

Đảm bảo an toàn, vật tư, thiết bị thi công

Hiện nay, các dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An đã hoàn thành công tác phê duyệt bản đồ trích đo, có thông báo thu hồi đất; hiện đang tiếp tục xét nguồn gốc đất, áp giá, niêm yết,… để phê duyệt phương án bồi thường một số móng cột còn lại và hành lang tuyến. Đồng thời, hiện đã tạm ứng chi trả đền bù, vận động các tổ chức, cá nhân bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công đối với toàn bộ phần diện tích móng cột và phần lớn hành lang tuyến.

Theo tổng hợp từ Sở Công Thương, đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã vận động bàn giao được toàn bộ 202/202 vị trí móng cột; Vận động bàn giao mặt bằng phần hành lang tuyến 171/203 khoảng cột (74/88 khoảng néo), đang áp giá, niêm yết để tiến hành vận động bàn giao mặt bằng các khoảng cột còn lại. Về tình hình thực hiện triển khai thi công, đến nay, phần móng đã bàn giao xong 202/202 vị trí, trong đó, hoàn thành 185 vị trí và đang thi công 17 vị trí; đã dựng xong 42 vị trí cột, đang dựng 20 vị trí cột.

Đồ hoạ: Hữu Quân

Đại diện chủ đầu tư dự án cho biết: Hiện nay, các nhà thầu thi công xây lắp đang gấp rút thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) phấn đấu hoàn thành, đóng điện dự án trong tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, công tác cung cấp vật tư, thiết bị còn gặp nhiều khó khăn, công tác vận chuyển thiết bị từ Nga về mất nhiều thời gian; việc sản xuất khối lượng lớn cột thép trong thời gian ngắn đã gây áp lực rất lớn cho các nhà thầu. Bên cạnh kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu cung cấp cột thép đẩy nhanh tiến độ sản xuất, vận chuyển, Bộ Công Thương cũng đã có công điện, công hàm gửi Thương vụ của 3 nước Nga, Ấn Độ, Trung Quốc cũng như Đại sứ quán của 3 nước tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm nguồn hàng nhập khẩu, trong đó có các cột thép, cấu kiện.

Đối với vấn đề đảm bảo an toàn cho người lao động, máy móc, thiết bị, công trình, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia yêu cầu các đơn vị tiếp tục chú trọng đảm bảo an toàn thi công trong điều kiện thời tiết bất lợi. Yêu cầu các nhà thầu xây lắp phối hợp với tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế rà soát phương án thi công, biện pháp an toàn phù hợp với thực tế địa hình, có các giải pháp ngăn ngừa để đảm bảo toàn cho con người, máy móc, thiết bị và an toàn của công trình trong suốt quá trình thi công.

Đặc biệt, các vị trí thuộc khu vực đồi núi dốc, kho bãi tập kết vật liệu, vật tư thiết bị, máy thi công và lán trại phải được đặt ở những điểm an toàn, tránh những nguy cơ sự cố mất an toàn do lũ quét, sạt lở đất, đá… Chủ động phối hợp với chính quyền và người dân địa phương nhằm tránh các mối nguy hại do địa hình, điểm nguy cơ gây sạt lở, sườn đồi núi dốc tụ thủy gây lũ ống, lũ quét. Sẵn sàng các phương án phòng, chống thiên tai và cứu nạn kịp thời nhằm đảm bảo an toàn về con người, vật tư, thiết bị, máy móc thi công và công trình.

Dựng cột vị trí 452 đường dây Quảng Trạch - Quỳnh Lưu trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thu Huyền

Nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, máy móc, thiết bị, công trình, là vấn đề đặt ra hiện nay, ngày 2/5, tại Công văn số 3467/UBND-CN về thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã đề nghị Ban Quản lý các dự án công trình điện miền Trung chỉ đạo nhà thầu thi công có phương án, biện pháp thi công đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, hoàn trả đường tạm, bãi tạm phục vụ thi công ngay sau khi hoàn thành công tác xây dựng để không ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của người dân.