Kinh tế Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp tết Trung thu 2025 Dịp tết Trung thu thị trường hàng hóa khá sôi động và đây là cao điểm để lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật. Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm

Theo quyết định số 2788/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết Trung thu năm 2025, đợt kiểm tra diễn ra từ ngày 5/9/2025 đến ngày 6/10/2025. Mục tiêu là kiểm tra, giám sát chất lượng các loại thực phẩm, sản phẩm phục vụ nhu cầu ngày lễ, với sự tham gia của cán bộ Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở y tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh,...

Theo đó, đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm (nếu có); Đồng thời, hướng dẫn việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối tượng kiểm tra gồm: Cơ quan tham mưu, quản lý an toàn thực phẩm của các phường, xã; Các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.

Cơ sở sản xuất bánh trung thu Trâm Cáo ở phường Thành Vinh. Ảnh: TH

Thông qua hoạt động kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các chủ cơ sở, nếu có dấu hiệu hình sự sẽ chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Chị Phan Thị Hoa Trâm chủ cơ sở sản xuất bánh Trâm Cáo, phường Thành Vinh, Nghệ An cho biết: Cơ sở chúng tôi sản xuất nhiều năm nay. Quá trình sản xuất chế biến chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo nguyên liệu an toàn, sử dụng nguyên liệu tươi, sạch, và đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Môi trường sản xuất sạch sẽ, ngăn ngừa sự xâm nhập của côn trùng và động vật gây hại. Đồng thời, nhắc nhở nhân viên thực hiện quy trình sản xuất, bao gồm việc kiểm tra nguyên liệu, quá trình sản xuất và thành phẩm. Cơ sở chúng tôi đã thực hiện ký cam kết đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm, gửi mẫu kiểm nghiệm và thực hiện tự công bố sản phẩm đối với các loại bánh trung thu do cơ sở sản xuất gửi đến cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Đoàn liên ngành kiểm tra thị trường, đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: TH

Chị Cao Thị Tâm - chuyên viên phòng Kỹ thuật an toàn môi trường, Sở Công Thương, thành viên đoàn kiểm tra cho biết: Quá trình kiểm tra, đoàn chú trọng nhắc nhở các cơ sở sản xuất đào tạo nhân viên đảm bảo nhận thức đầy đủ về kiến thức an toàn thực phẩm để thực hành đúng quy định trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Chú trọng xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng nội bộ, đặc biệt là kiểm soát chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào và thực hiện đúng quy trình sản xuất an toàn.

Thường xuyên kiểm soát, duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh nhằm bảo đảm an toàn chất lượng sản phẩm và thực hiện Tự Công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật. Đoàn cũng yêu cầu các cơ sở minh bạch thông tin về sản phẩm, bao gồm thành phần, giá trị dinh dưỡng và hướng dẫn sử dụng.

Chú trọng tuyên truyền, ký cam kết nâng cao nhận thức

Đến ngày 25/9, đoàn đã kiểm tra được 14 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó: 8 cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu và các loại bánh thuộc ngành Công Thương quản lý, 2 cơ sở dịch vụ ăn uống thuộc ngành y tế quản lý, 4 cơ sở thuộc ngành nông nghiệp quản lý.

Qua đó, đã xử lý 2 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm với số tiền xử phạt 16 triệu đồng. Cụ thể: 01 cơ sở kinh doanh bột mì, nguyên liệu làm bánh có hành vi vi phạm về khu vực kinh doanh, kho bảo quản thực phẩm không đầy đủ giá kệ, xử phạt 12 triệu đồng; 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, không thực hiện quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực ba bước, xử phạt 4 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra liên ngành cũng kiểm tra, hướng dẫn 6 ban chỉ đạo an toàn thực phẩm của các phường, xã gồm: phường Thành Vinh, phường Vinh Lộc, các xã: Tân Kỳ, Tân Phú, Con Cuông, Môn Sơn.

Kiểm tra, hướng dẫn công tác triển khai ATTP tại phường Thành Vinh. Ảnh: TH

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trong dịp tết Trung thu, ngày 17/9/2025, Đội QLTT số 7 phối hợp với UBND xã Na Ngoi, Công an xã và Bộ đội Biên phòng xã Na Ngoi tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Qua kiểm tra đã xử phạt 4 cơ sở về hành vi kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn với số tiền phạt là 7 triệu đồng, trị giá hàng tiêu huỷ là 2,28 triệu đồng.

Ông Phan Văn Bảy - Đội QLTT số 7 cho biết: Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi đã kết hợp tuyên truyền, ký cam kết tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật về kinh doanh hàng hóa và bảo đảm an toàn thực phẩm; việc chấp hành các quy định về công bố tiêu chuẩn, công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa và các quy định về chất lượng hàng hóa.

Lực lượng chức năng kiểm tra thị trường ở xa Na Ngoi. Ảnh: TH

Ông Nguyễn Xuân Đôn - Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương, Phó trưởng đoàn liên ngành cho biết: Để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho người dân, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp tết Trung thu 2025. Cùng với việc kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, đơn vị sản xuất hàng hóa tại địa bàn, đoàn chú trọng công tác tuyên truyền, ký cam kết...

“ Người tiêu dùng khi mua bánh, kẹo trung thu cần lựa chọn cơ sở kinh doanh có uy tín, kiểm tra kỹ nhãn sản phẩm với đầy đủ thông tin của cơ sở sản xuất, có địa chỉ và nguồn gốc xuất xứ; còn hạn sử dụng. Trước khi ăn cần kiểm tra lại bằng cảm quan như màu sắc, mùi vị, dấu hiệu bất thường khác. Ông Nguyễn Xuân Đôn - Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường

Hiện nay, lực lượng chức năng đang tăng cường công tác quản lý địa bàn, phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra, kiểm soát các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phục vụ tết Trung thu năm 2025. Từ đó, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ…, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng trên địa bàn được giao quản lý.