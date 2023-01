Đảm bảo cung ứng xăng, dầu trong dịp Tết trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Dự báo nhu cầu tiêu dùng xăng dầu trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sẽ tăng, nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An cam kết đảm bảo đủ nguồn cung cho người dân du Xuân, đón Tết.

Những ngày giáp Tết, có mặt tại một cửa hàng xăng dầu thuộc xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, các phương tiện cơ giới vào ra đổ xăng tấp nập. Chủ cửa hàng xăng dầu này cho biết: Dịp Tết nhu cầu xăng dầu của nhân dân tăng cao, mỗi ngày tiêu thụ hết 1.200 lít, nguồn hàng xăng, dầu chúng tôi đều do Công ty Xăng dầu Nghệ An cấp. Hiện nay, trong bể chứa còn trên 10.000 lít xăng và dầu; khi sắp hết hàng khoảng 2 ngày thì sẽ được Công ty Xăng dầu Nghệ An cung ứng đầy đủ.

Ông Đậu Ngọc Long - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Diễn Châu cho biết: Toàn huyện Diễn Châu có 86 cây xăng dầu, dịp này huyện đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra tại tất cả các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra cho thấy, cung ứng xăng dầu trên địa bàn huyện Diễn Châu vẫn đảm bảo và ổn định.

Các thương nhân phân phối kịp thời nguồn hàng. Vì vậy, các đơn vị cung ứng xăng, dầu đều đảm bảo đủ số lượng cho nhu cầu khách hàng trên địa bàn. Đặc biệt là các cây xăng dầu vùng biển, đều đáp ứng được cho tàu thuyền ra khơi đánh bắt hải sản. Trường hợp cửa hàng tạm ngừng hoạt động phải có lý do chính đáng, phải báo cáo bằng văn bản về Sở Công Thương Nghệ An nêu rõ lý do ngừng bán và chỉ được ngừng bán khi có văn bản chấp thuận của Sở Công Thương Nghệ An.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, nhu cầu tiêu dùng nhiên liệu của Nghệ An khoảng 50.000 - 60.000m3 xăng dầu/tháng. Dịp Tết nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sẽ tăng cao hơn khoảng 15-20%. Tại thời điểm này, các nhà phân phối xăng dầu trên địa bàn Nghệ An đã xây dựng kế hoạch phục vụ dịp Tết và cả cho năm 2023.

Đối với Công ty Xăng dầu Nghệ An, hiện nay đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng lượng xăng dầu phục vụ dịp cao điểm Tết Nguyên đán. Ông Cao Viết Đông - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Xăng dầu Nghệ An cho biết: Công ty Xăng dầu Nghệ An đã tìm nguồn hàng, chuẩn bị được trên 100 triệu lít xăng dầu để phục vụ quý I năm 2023. Hệ thống cửa hàng của Công ty bán đúng khung giờ theo cam kết với ngành chức năng.

Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức chủ động ký hợp đồng với Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, Bình Sơn với tổng sản lượng trên 65.000m3 xăng dầu phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán.

Nghệ An hiện có 8 doanh nghiệp tư nhân phân phối xăng dầu, hiện nay nguồn dự trữ xăng dầu đạt trên 200.000m3, tuy nhiên Sở Công Thương yêu cầu các thương nhân đầu mối chủ động khai thác các nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu cho nhân dân trong thời gian tới. Trên địa bàn toàn tỉnh có gần 700 cửa hàng kinh doanh xăng, dầu được cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng, dầu vẫn hoạt động bình thường.

Ông Nguyễn Văn Hường - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết: Thời gian qua, Cục Quản lý thị trường Nghệ An tập trung lực lượng, phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức tiếp nhận các thông tin phản ánh của nhân dân qua đường dây nóng, phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng tại địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu.

Trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng, dầu thuộc hệ thống phân phối của đơn vị nào ngừng bán hàng do hết hàng thì đơn vị đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định.