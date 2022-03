Đám cưới thế kỷ của Son Ye Jin và Hyun Bin trước giờ G

Hôn lễ của Son Ye Jin và Hyun Bin sẽ diễn ra vào 4 giờ chiều 31/3 (giờ Hàn Quốc). Ảnh: Naver

Trước giờ G, thiệp cưới của cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin đã được đưa ra. Trang YTN tiết lộ thiệp cưới chính thức của cặp đôi Son Ye Jin và Hyun Bin với tông trắng chủ đạo. Thiệp được thiết kế với hình ảnh cô dâu mặc váy cưới toát lên vẻ sang trọng. Đặc biệt, phía dưới bên phải tấm thiệp còn có cụm từ "BinJin" màu ánh vàng.

Theo quan chức của hai họ, sự kiện gia đình sẽ bắt đầu từ 11h trưa ngày 31/3 (giờ Hàn Quốc) và lễ chính được tổ chức vào lúc 4h chiều (tức 2h chiều theo giờ Việt Nam) cùng ngày. Sau lễ chính, một buổi chiêu đãi khách mời cũng đã được lên kế hoạch.

Thiệp mời đám cưới của Son Ye Jin và Hyun Bin được truyền thông hé lộ trước giờ G. Ảnh: Sina

Thiệp mời của cô dâu Son Ye Jin và chú rể Hyun Bin được trang trí theo phong cách lãng mạn, dịu dàng. Ảnh: YTN

Giới truyền thông có mặt khu vực xung quanh khách sạn Grand Walkerhill để đưa thông tin về đám cưới. Tuy nhiên, rất khó để tiếp cận do an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Các nhân viên an ninh kiểm tra kỹ lưỡng các phương tiện và du khách khi tới đây. Đặc biệt, khách mời chỉ được vào cửa sau khi xuống xe và đưa ra được giấy mời ghi tên tuổi chính xác.

Hình ảnh bên ngoài khách sạn nơi diễn ra hôn lễ của Son Ye Jin và Hyun Bin.

Trang Sport Chosun sáng 31/3 chia sẻ danh sách khách mời đặc biệt tới dự đám cưới của cặp đôi hot nhất xứ Hàn là Son Ye Jin - Hyun Bin gồm: Chủ trì hôn lễ - diễn viên Jang Dong Gun.

Các diễn viên: Song Yoon Ah, Lee Min Jung (Vườn Sao Băng), Um Ji Won, Oh Yoon Ah, Gong Hyo Jin, tài tử Jung Hae In - người đóng cùng Son Ye Jin trong phim "Chị đẹp mua cơm cho tôi''.

Bên cạnh đó các ngôi sao: Yoona, Ha Ji Won, Ahn Sung Ki, Joo Jin Mo, Park Joong Hoon, Ji Jin Hee, Kim Sun Ah, Lee Yeon Hee cũng được thông báo sẽ có mặt.

Dàn sao dự kiến là khách mời của siêu đám cưới Son Ye Jin và Hyun Bin. Ảnh: Chosun Sáng sớm 31/3, phía bên ngoài nơi tổ chức hôn lễ, an ninh được thắt chặt tối đa. Chỉ có khách mời mới được vào khu vực này.