Xã hội Đám cưới vượt lũ độc đáo của đôi bạn trẻ ở Bích Hào Ngày cưới, nhà cô dâu ngập băng trong nước lũ, chú rể đã nhờ người biến chiếc xe kéo thành xe hoa để đưa cô dâu vượt lũ.

Ngày 2/10, tại xóm Cồn Sông, xã Bích Hào diễn ra cuộc rước dâu độc đáo của đôi bạn trẻ Trần Đình Hoàn - Trần Thị Mỹ Hạnh.

Nhà của cô dâu Trần Thị Mỹ Hạnh ở xã Thanh Tùng cũ, sau bão số 10, toàn bộ khu vực cô dâu sinh sống ngập băng trong nước lũ, gần như bị chia cắt hoàn toàn với các khu vực xung quanh. Sát ngày đưa dâu, nước lũ vẫn không hạ. Nhiều người lo lắng không biết chú rể sẽ rước dâu bằng cách nào.

Chú rể Trần Đình Hoàn mang xe kéo đưa cô dâu Trần Thị Mỹ Hạnh vượt qua vùng lũ. Ảnh: Hưng Hoàn.

Ảnh: Hưng Hoàn

Được sự động viên của người thân, chú rể Trần Đình Hoàn, quê ở Hà Tĩnh đã quyết định sẽ biến lễ rước dâu của mình trở thành một kỷ niệm đặc biệt khi sử dụng xe kéo tự chế làm xe rước dâu. Trực tiếp chú rể sẽ kéo xe đưa cô dâu qua vùng nước lũ để lên đường Hồ Chí Minh về nhà trai.

Với sự giúp đỡ của mọi người, lễ xin dâu, rước dâu qua vùng lũ diễn ra an toàn. Ảnh: Hưng Hoàn.

Rất nhanh chóng, chiếc xe kéo được anh em, bạn bè trang trí, kết hoa một cách đẹp mắt. Sáng 2/10, trực tiếp chú rể mặc vest và quần lội nước, mang theo xe kéo băng qua con đường đang ngập lũ đến nhà cô dâu để làm lễ rước dâu.

Hình ảnh chú rể chở cô dâu trên chiếc xe tự chế vượt qua con đường ngập lũ khiến nhiều người thích thú. Ai cũng chúc phúc cho đôi vợ chồng đã có một kỷ niệm đáng nhớ của cuộc đời.

Anh Hưng Hoàn - người thân của cô dâu cho biết, ý tưởng biến chiếc xe kéo tự chế thành xe rước dâu của chú rể được mọi người hưởng ứng và nhanh chóng bắt tay hỗ trợ chú rể. Dù đoạn đường ngập lũ không quá sâu nhưng chỉ có phương án đi xe kéo tự chế mới đảm bảo cô dâu không bị ướt nước. "Bà con làng xóm, anh em bạn bè ai cũng vui mừng trước lễ rước dâu độc đáo ở vùng lũ", anh Hoàn tâm sự và cho biết, hai bạn trẻ đang làm việc ở Đồng Nai. Trước thời điểm mưa lũ, hai gia đình đã làm các lễ giạm ngõ, ăn hỏi.

Trước đó, ngày 30/9, ở xã Bích Hào cũng diễn ra lễ cưới độc đáo của cô dâu Phạm Thị Trang và chú rể Đậu Trung Đức. Do xã Bích Hào ngập chìm trong nước lũ nên chú rể cũng đã sử dụng xe kéo tự chế để rước dâu trong tiếng vui cười, cổ vũ và chúc phúc của bà con, lối xóm.

Lễ rước dâu độc đáo của cô dâu Phạm Thị Trang và chú rể Đậu Trung Đức ở xã Bích Hào.

Bích Hào được sáp nhập từ các xã Thanh Tùng, Thanh Xuân, Mai Giang và Thanh Lâm của huyện Thanh Chương cũ. Đây là vùng ngập lũ thường xuyên. Người dân Bích Hào vốn quen sống chung với cảnh ngập lũ nên luôn lạc quan trước sự khó khăn, khắc nghiệt của thiên tai. Sau bão số 10, nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập các xóm trong xã. Bích Hào bị chia cắt hoàn toàn với các vùng xung quanh, trong đó hơn 500 hộ dân bị ngập sâu. Trước đó, sau trận bão số 5, Bích Hào cũng bị chia cắt vì nước lũ.