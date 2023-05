Đâm móp đuôi xe cảnh sát rồi tháo chạy, khóa cửa xe, bỏ trốn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Phát hiện Lô Văn Tuấn có dấu hiệu vi phạm chở hàng quá tải, lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng lái xe không chấp hành mà tiếp tục di chuyển đâm vào xe của lực lượng chức năng rồi bỏ chạy vào sân bãi của một công ty và đóng cửa xe, bỏ trốn.

Ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Hoàng Mai khởi tố đối tượng Lô Văn Tuấn (SN 1998), trú tại xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn về tội "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, vào lúc 9 giờ 45 phút, ngày 21/5/2023, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại Km11+100 Quốc lộ 48D, thuộc địa phận xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tổ công tác Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện xe ô tô tải mang BKS 37H-028.43, do Lô Văn Tuấn điều khiển lưu thông theo hướng Quốc lộ 1A - Nghi Sơn có dấu hiệu vi phạm chở hàng quá tải. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra theo đúng quy định, nhưng lái xe không chấp hành và tiếp tục di chuyển.

Sau đó, tổ công tác sử dụng xe tuần tra để bám sát và tiếp tục ra tín hiệu dừng xe. Đến Km 7+650 Quốc lộ 48D, Lô Văn Tuấn cố tình điều khiển xe đâm thẳng vào phía sau xe của Tổ công tác, sau đó tiếp tục điều khiển xe chạy lùi 700m rồi quay đầu bỏ chạy rẽ vào Tỉnh lộ 538B. Trên đường bỏ chạy, Tuấn điều khiển xe vào sân bãi của một công ty đóng trên địa bàn xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, sau đó đóng cửa xe rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an thị xã Hoàng Mai đã nhanh chóng báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh; đồng thời tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, Công an thị xã đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Lô Văn Tuấn (SN 1998), trú tại xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo đúng quy định pháp luật./.