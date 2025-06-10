Quốc tế Đàm phán Gaza tại Ai Cập: Ông Trump lạc quan, Hamas bác tin hạ vũ khí Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lạc quan rằng giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình Gaza có thể hoàn tất trong tuần này, trong bối cảnh các bên có mặt tại Ai Cập cho vòng đàm phán mới. Tuy nhiên, Hamas đã mạnh mẽ bác bỏ thông tin cho rằng lực lượng này đồng ý hạ vũ khí theo kế hoạch của ông Trump.

Ảnh minh hoạ: TASS

Hôm nay 6/10, một vòng đàm phán gián tiếp mới giữa Israel và phong trào Hamas của người Palestine sẽ diễn ra tại Ai Cập.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của ông nhằm giải quyết tình hình ở Dải Gaza có thể được hoàn tất trong tuần tới. Ông Trump tiết lộ đã có những "cuộc thảo luận rất tích cực" với Hamas và nhiều quốc gia trên thế giới vào cuối tuần qua, nhằm trả tự do cho các con tin và chấm dứt chiến tranh.

"Các nhóm kỹ thuật sẽ lại nhóm họp vào thứ Hai tại Ai Cập, để làm việc và làm rõ các chi tiết cuối cùng. Tôi được cho biết rằng giai đoạn đầu tiên sẽ được hoàn thành trong tuần này", ông Trump viết và lưu ý rằng bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có nguy cơ gây ra "đổ máu hàng loạt".

Trong khi đó, phái đoàn của Hamas do ông Khalil al-Hayya dẫn đầu đã đến Ai Cập từ ngày 5/10 để tham gia các cuộc đàm phán. Mục tiêu của Hamas trong vòng đàm phán này là đạt được lệnh ngừng bắn, sự rút lui của quân đội Israel và việc trao đổi con tin lấy tù nhân Palestine.

Tuy nhiên, trước thềm đàm phán, một quan chức cấp cao của Hamas, ông Mahmoud Mardawi, đã lên tiếng bác bỏ các báo cáo truyền thông cho rằng nhóm này đã đồng ý hạ vũ khí theo kế hoạch của ông Trump. Hamas khẳng định trên kênh Telegram của mình rằng những cáo buộc này là "hoàn toàn vô căn cứ", nhằm mục đích "làm mất uy tín lập trường của Hamas và gây hiểu lầm cho công chúng".

Kế hoạch toàn diện của Tổng thống Trump được Nhà Trắng công bố vào ngày 29/9, bao gồm 20 điểm, trong đó có việc thiết lập chính quyền quản lý tạm thời từ bên ngoài tại Gaza và triển khai lực lượng ổn định quốc tế. Israel đã tuyên bố đồng ý với kế hoạch này.

Vào ngày 3/10, Hamas đã đưa ra phản hồi đối với đề xuất của ông Trump, trong đó bày tỏ sẵn sàng thả tất cả các con tin Israel còn sống và trao trả thi thể. Hamas cũng xác nhận sẵn sàng giao lại trách nhiệm điều hành Gaza cho một cơ quan gồm các nhà kỹ trị độc lập của Palestine. Mặc dù vậy, Hamas lưu ý rằng các điểm còn lại trong kế hoạch của ông Trump liên quan đến tương lai của Gaza cần được thảo luận trong một "khuôn khổ quốc gia Palestine toàn diện".