Dàn ngôi sao bóng đá Việt Nam rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán

Bên nồi bánh chưng bốc khói, Đoàn Văn Hậu tranh thủ chụp ảnh khoe trên trang cá nhân. Năm vừa qua, Văn Hậu gặp chấn thương và kỳ vọng năm mới sẽ may mắn hơn. Ảnh: FBNV

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng cũng trổ tài gói bánh chưng. Năm nay, Công Phượng ở lại TP. HCM đón Tết cùng vợ. Ảnh: FBNV

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải cũng không quên khoe ảnh đang ngồi phụ gói bánh tét đầm ấm cùng gia đình. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, Trọng Hoàng khoe ảnh cùng bà xã đi chùa dịp cuối năm. Ảnh: FBNV

Ngày Tết cận kề cũng là thời gian quý báu mà dàn sao bóng đá Việt Nam như Phan Văn Đức tận dụng nghỉ ngơi bên cạnh gia đình thân yêu của mình. Ảnh: FBNV

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh khoe ảnh đầy không khí Tết. Ảnh: FBNV

Ngay sau khi kết hôn, Phạm Xuân Mạnh khiến mọi người ngỡ ngàng khi tậu hẳn xe ô tô tiền tỷ làm quà tặng vợ. Ảnh: FBNV