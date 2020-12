Dàn Sao Việt cùng những màn trình diễn ấn tượng trong đêm nhạc của HUDA tại Nghệ An

Đêm nhạc này cũng chính là lời chúc Giáng sinh an lành và ấm áp mà Huda muốn gửi tới người dân nghệ An nói riêng và miền Trung nói chung. Chuỗi sự kiện “Huda gắn kết - Rực rỡ Tết sum vầy” còn được tiếp tục tổ chức tại Quảng Trị (27/12) và Quảng Bình (30/12). Không chỉ vậy, thương hiệu Huda còn phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức sự kiện Đếm ngược mừng năm mới 2021 với chủ đề “Thắp sáng niềm tự hào Huế”, cùng hướng đến năm 2021 an lành và ấm no.