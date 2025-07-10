Xây dựng Đảng Dân vận khéo ở Xưởng X265 Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, Xưởng X265, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, gắn bó chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh và xây dựng đơn vị vững mạnh.

Chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ vững an ninh địa bàn

Xưởng X265 đóng quân tại xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An - khu vực có địa hình đồi núi phức tạp, dân cư đa dạng với người Kinh, đồng bào dân tộc thiểu số và giáo dân theo đạo Thiên Chúa. Sự đa dạng này vừa là đặc điểm văn hóa, vừa đặt ra không ít thách thức cho công tác dân vận, nắm bắt tư tưởng và tuyên truyền, vận động quần chúng.

Trước đặc điểm đó, cấp ủy, chỉ huy xưởng luôn chủ động lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác dân vận, gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kho tàng, đơn vị. Xưởng duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ dân vận, tổ bảo vệ, tổ tư vấn tâm lý-pháp lý và tổ tuyên truyền đặc biệt nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, tư tưởng, dư luận và xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Xưởng X265 cũng tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an xã trong xây dựng các phương án bảo vệ an ninh, phòng, chống âm mưu phá hoại, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, lợi dụng vấn đề tôn giáo để gây rối. Các phương án luyện tập, hiệp đồng phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu được tổ chức thường xuyên, giúp đơn vị và địa phương giữ vững thế chủ động, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đặc biệt, thông qua quy chế phối hợp trong cụm liên kết an ninh khu vực giữa các đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật và chính quyền địa phương, công tác đảm bảo an ninh, trật tự được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp trong giữ gìn địa bàn an toàn, đơn vị vững mạnh.

Xưởng X265 tặng quà cho các em học sinh nghèo học giỏi Trường Tiểu học Nghĩa Thuận C. Ảnh: Hoàng Anh

Song song đó, công tác giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ luôn được quan tâm. Xưởng nghiêm túc thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo; tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo sinh hoạt tín ngưỡng đúng quy định, sống "tốt đời, đẹp đạo", góp phần xây dựng môi trường an ninh bền vững từ cơ sở.

Gắn bó mật thiết với nhân dân, củng cố thế trận lòng dân

Bám sát phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, công tác dân vận của Xưởng X265 luôn hướng tới xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân, thực chất và bền chặt. Các hoạt động được tổ chức linh hoạt, hiệu quả, hướng đến hỗ trợ đời sống người dân, đặc biệt là gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Xưởng X265 ký quy chế phối hợp hoạt động cụm liên kết an ninh khu vực với các xã: Đông Hiếu, Nghĩa Lộc, Quỳnh Tam, Quỳnh Thắng. Ảnh: Hoàng Anh

Ngay từ đầu năm 2025, đơn vị đã trao tặng quà Tết cho 43 tập thể, cá nhân có quan hệ phối hợp, với tổng kinh phí 21,5 triệu đồng; tặng 7 suất quà trị giá 3,5 triệu đồng cho các gia đình chính sách tại xã Nghĩa Thuận; thăm hỏi, chúc thọ người cao tuổi; tri ân các Anh hùng liệt sĩ bằng hoạt động viếng nghĩa trang, thăm di tích lịch sử trên địa bàn.

Xưởng cũng tích cực tham gia, đóng góp cho các quỹ xã hội như: “Đền ơn đáp nghĩa” (63,9 triệu đồng), “Bảo trợ trẻ em” (4,9 triệu đồng), ủng hộ nhân dân Cuba (35,6 triệu đồng); cùng với đó là hỗ trợ Hội Người cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc da cam và Chương trình “Xuân ấm tình người” với tổng kinh phí gần 7 triệu đồng.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, xưởng tổ chức dâng hương, viếng nghĩa trang và trao quà tri ân các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ trong và ngoài đơn vị (3,5 triệu đồng). Đồng thời, xưởng tặng 4 xe đạp trị giá 5,3 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó và chúc mừng các trường học nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026 trị giá 6 triệu đồng.

Những hoạt động ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần trách nhiệm chính trị, sự sẻ chia và tình cảm gắn bó của cán bộ, chiến sĩ Xưởng X265 với nhân dân. Qua đó, góp phần vun đắp niềm tin, củng cố thế trận lòng dân - nền tảng vững chắc cho sự ổn định của địa bàn và sự phát triển bền vững của đơn vị.

Đồng chí Đại tá Lê Duy Anh - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Xưởng X265 khẳng định: “Công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm mà còn là nghệ thuật xây dựng và giữ gìn mối quan hệ bền chặt giữa đơn vị với nhân dân. Chúng tôi luôn xác định xây dựng thế trận lòng dân là nền tảng quan trọng để giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an toàn kho tàng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thời gian tới, xưởng sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dân vận theo hướng thiết thực, sáng tạo, sát với thực tiễn địa bàn; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, tổ công tác dân vận, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương. Qua đó, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đảm bảo an toàn tuyệt đối đơn vị và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.