Đăng ảnh 'nóng' lên mạng, ép bạn gái nối lại tình cảm

Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) hỏi cung đối tượng Trần Đức Mạnh.

Ngày 29/12, Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đức Mạnh (SN 2002, tại xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về hành vi làm nhục người khác.

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của chị Nguyễn Thị L (tên đã thay đổi) gửi đến Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Gia Lộc. Trong đơn, chị tố cáo đã bị một đối tượng quen biết trên mạng Internet đăng tải, chia sẻ video, hình ảnh khỏa thân của chị lên mạng Internet; đồng thời còn gửi video, hình ảnh này cho người thân và nhiều bạn bè, gây ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự của chị Linh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Gia Lộc đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Trần Đức Mạnh.

Tại Cơ quan Công an, Mạnh khai nhận: Mạnh là đối tượng không có việc làm, thường xuyên lang thang trên mạng Internet. Khoảng tháng 8/2020, Mạnh sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook tên “Trần Đức Mạnh” để kết bạn, làm quen với tài khoản mạng xã hội Facebook tên là L.

Sau một thời gian trò chuyện, hai bên nảy sinh tình cảm với nhau. Quá trình quan hệ tình cảm, cả hai thường xuyên nhắn tin, gọi video call qua ứng dụng messenger để nói chuyện với nhau. Trong đó, Mạnh đã ghi hình ảnh và clip chị L đang tắm.

Đến khoảng tháng 8/2021, do cảm thấy không hợp nhau nên chị L nhắn tin nói chia tay nhưng Mạnh không đồng ý. Để níu kéo tình cảm, Mạnh tiếp tục uy hiếp bằng việc nhắn tin qua ứng dụng messenger đe dọa sẽ đánh em trai của chị L; đăng ảnh và video khỏa thân của chị đã lưu trữ trước đó lên mạng xã hội và gửi cho bạn bè.

Đến ngày 13/12, Mạnh nảy ý định đe dọa sẽ chia sẻ hình ảnh, video có cảnh khỏa thân của chị L cho bố, mẹ, bạn bè của chị L và đăng tải lên mạng xã hội để làm nhục nếu chị L không đồng ý tiếp tục giữ mối quan hệ yêu đương.

Chị L vẫn không đồng ý với yêu cầu của Mạnh thì đối tượng dùng điện thoại, lấy hình ảnh mặt của chị L rồi dùng phần mềm chỉnh sửa, che mặt bằng nhãn dán rồi đăng tải hình ảnh này lên tài khoản Facebook cá nhân tên “Trần Đức Mạnh”

Lúc 22h32 phút cùng ngày, Mạnh gửi video ghi cảnh chị L đang tắm cho tài khoản Facebook của bố đẻ của chị L. Sau đó, chụp ảnh màn hình đoạn tin nhắn này rồi gửi cho chị L và thu hồi lại tin nhắn có chứa video trên.

Ngoài ra, vào ngày 14/12, Mạnh đăng tải 3 hình ảnh khỏa thân và 1 video dài 2 phút 55 giây lên nhóm zalo có tên “động gái” có 21 thành viên. Sau khi chụp ảnh màn hình việc đăng tải hình ảnh, video này thì Mạnh thu hồi các tin nhắn trên...

Từ ngày 16 đến ngày 17/12, chị L đã liên hệ với Mạnh yêu cầu xóa các nội dung đã đăng tải, chia sẻ nhưng Mạnh không đồng ý.

Đến ngày 18/12, chị Linh đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc để trình báo sự việc.