Xây dựng Đảng Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 Chiều 26/6, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 để đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho chặng đường phát triển mới; đồng thời thảo luận, góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng cấp trên.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội và Thư ký Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng tham dự đại hội có lãnh đạo các ban Đảng, thuộc Đảng uỷ UBND tỉnh, cùng 189 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 815 đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm: đồng chí Hoàng Quốc Việt - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An; các Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở: Võ Thị Nhung và Phạm Văn Toàn.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Hoàn thành 14/16 chỉ tiêu chủ yếu

Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường. Hiện Đảng bộ Sở có 3 đảng bộ bộ phận và 18 chi bộ trực thuộc, với 815 đảng viên.

Tiếp nối kết quả của hai Đảng bộ tiền thân, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã phát huy tốt vai trò là tổ chức Đảng đầu ngành trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên và môi trường.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, đơn vị đã hoàn thành và vượt 14/16 chỉ tiêu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông, lâm, thủy sản đạt 4,55%/năm; cơ cấu ngành chuyển dịch tích cực. Diện tích trồng cây nguyên liệu, ăn quả, dược liệu tăng; sản lượng lúa duy trì trên 1 triệu tấn/năm.

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 59,01%. Kinh tế dưới tán rừng, nhất là dược liệu, phát triển mạnh. Chăn nuôi an toàn sinh học và nuôi trồng thủy sản nước ngọt có bước đột phá.

Đồng chí Võ Thị Nhung - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Hạ tầng thủy lợi, phòng chống thiên tai được đầu tư đồng bộ, phục vụ hiệu quả sản xuất và đời sống.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả ấn tượng: 275/362 xã đạt chuẩn, 10 huyện hoàn thành nhiệm vụ, trong đó Nam Đàn đạt chuẩn nâng cao năm 2024. Nghệ An có 737 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, đứng thứ hai toàn quốc.

Đồng chí Phạm Văn Toàn - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở trình bày báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa

Lĩnh vực tài nguyên và môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. 100% huyện, thành, thị hoàn thành quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021–2030; 11/20 huyện xây dựng xong cơ sở dữ liệu đất đai.

Công tác quản lý khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường được siết chặt, truy thu ngân sách hơn 40 tỷ đồng. 100% khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung và quan trắc tự động.

Đồng chí Nguyễn Quốc Sơn - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở tham luận về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy. Ảnh: Mai Hoa

Cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai quyết liệt. Thời gian xử lý thủ tục hành chính được rút ngắn đáng kể; nhiều thủ tục được bãi bỏ. Ngành ứng dụng đồng bộ phần mềm quản lý, chữ ký số, hệ thống họp trực tuyến, góp phần hiện đại hóa nền hành chính.

Đồng chí Lê Văn Hưng - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Nghệ An tham luận về công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Ảnh: Mai Hoa

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng toàn diện. Đảng bộ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò hạt nhân của tổ chức Đảng; chăm lo giáo dục tư tưởng, đạo đức, xây dựng phong cách cán bộ dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, trách nhiệm.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 103 đảng viên mới. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và tỉnh.

Đồng chí Thái Duy Hùng - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản lý tài nguyên đất đai thuộc Sở tham luận về nâng cao công tác quản lý đất đai. Ảnh: Mai Hoa

Thông qua 11 nhóm chỉ tiêu và 3 khâu đột phá

Trên tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, khát vọng, hành động và phát triển bền vững; bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đề ra 11 nhóm chỉ tiêu chủ yếu và 3 khâu đột phá.

Đồng chí Bạch Hưng Dũng - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh tham luận tại Đại hội. Ảnh Mai Hoa

Đại hội xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi số; tăng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình; đổi mới sinh hoạt Đảng gắn với nhiệm vụ chuyên môn; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, uy tín, năng lực, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị cơ sở.

Các đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa

Đại hội đã thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 20230 và Quyết định chỉ định Đoàn đại biểu Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ Sở, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các đồng chí Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở và Nguyễn Văn Tráng - Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ Sở, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa



Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bên cạnh chỉ ra một số khó khăn cũng như hạn chế cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, chuyển đổi nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiện đại, văn minh..., Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị: Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường cần tiếp tục năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Mai Hoa



Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phải ưu tiên triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về Nghệ An và các chương trình lớn của Trung ương, Bộ, tỉnh Nghệ An, góp phần xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ.

Tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; tăng cường ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp số, chuỗi liên kết giá trị và phát triển kinh tế tuần hoàn; hình thành các trung tâm chế biến thủy, hải sản, rừng gỗ lớn, xuất khẩu gỗ vùng Bắc Trung Bộ.

Các đảng viên tham dự đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đảng bộ Sở tiếp tục lãnh đạo hoàn thiện quy hoạch, nâng cấp hạ tầng nông thôn, quản lý hiệu quả đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai; đẩy mạnh thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là sản phẩm đặc trưng vùng miền, sản phẩm OCOP.

Lãnh đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả các chương trình chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Môi trường.