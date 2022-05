Đảng ​bộ Thái Hòa lần đầu tiên có tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp100% vốn đầu tư nước ngoài

Chiều 16/5, Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đó là Chi bộ Công ty TNHH Hi - Tex và Chi bộ Công ty TNHH MTV - TM Liên Thắng trực thuộc Thị ủy Thái Hòa. Việc thành lập 2 chi bộ trên nâng tổng số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thị xã Thái Hòa lên con số 43.

Dự buổi lễ thành lập chi bộ trong doanh nghiệp có các đồng chí: Lê Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; lãnh đạo Phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên, BTC Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo UBND thị xã, các ban, ngành, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 5155- ĐA/TU của thị xã.

Công ty TNHH Hi - Tex là doanh nghiệp tư nhân có 100% vốn đầu tư nước ngoài (chủ doanh nghiệp là người Hàn Quốc); trụ sở chính tại cụm công nghiệp xã Nghĩa Mỹ. Công ty thành lập và đi vào hoạt động từ cuối năm 2016. Hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực may mặc, xuất khẩu đi thị trường các nước Mỹ và Cannada. Hiện nay, có 981 lao động đang làm việc tại Công ty. Doanh thu năm 2021 đạt 190 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 2,3 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động khoảng 6 triệu đồng/người/tháng. Công ty thành lập tổ chức Công đoàn từ năm 2017. Chi bộ Công ty TNHH Hi - Tex là chi bộ cơ sở đầu tiên trong doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Chi bộ có 10 đảng viên.