Xây dựng Đảng Đảng bộ xã Bình Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 Sáng 20/8, Đảng bộ xã Bình Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự có đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, cùng đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và 250 đại biểu chính thức, đại diện cho 1.009 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu tham dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Văn Trường



Nhiều kết quả khá toàn diện

Xã Bình Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 xã: Mã Thành, Đức Thành, Tân Thành và Tiến Thành. Với diện tích tự nhiên hơn 91 km², dân số trên 37.000 người, xã có 42 xóm, 66 chi bộ trực thuộc và 1.014 đảng viên. Đại hội lần này có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc phát triển mới, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng xã Bình Minh trở thành địa phương phát triển toàn diện, bền vững trong 5 năm tới.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, các địa phương tiền thân của xã Bình Minh đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, với tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt từ 9,3% đến 10,2% tại các xã cũ. Tổng giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản ước đạt 540 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2020. Thu nhập bình quân năm 2025 tại các xã cũ đều vượt 70 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Trần Văn Đường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Văn Trường



Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng được phát huy rõ nét, hệ thống chính trị vận hành hiệu quả, tinh gọn. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ, ứng dụng khoa học - công nghệ được triển khai trong nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập cho người dân.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao; các chương trình y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện đồng bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng địa phương được củng cố vững chắc.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xã Bình Minh. Ảnh: Văn Trường

Phấn đấu xã Bình Minh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Bình Minh đặt mục tiêu phấn đấu xã Bình Minh trở thành xã đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Đại hội thống nhất thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực; tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân hàng năm đạt 11-12%; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 110-115 triệu đồng/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026 - 2030 đạt 10.000 tỷ đồng.

Đại hội thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Minh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 10 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã gồm 4 đồng chí.

Đồng chí Trần Văn Giang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Văn Trường



Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Bình Minh đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu xã thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Trước hết, xã tập trung cao cho công tác quy hoạch, cơ sở kế thừa các quy hoạch cũ và phù hợp với điều kiện thực tiễn, rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất theo hướng đồng bộ, bền vững. Trong đó, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông kết nối, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi, mở rộng các điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ sạch, chế biến nông - lâm sản. Quy hoạch trung tâm hành chính, khu dân cư hiện đại, phát triển thương mại - dịch vụ và quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng, sử dụng đất.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Văn Trường



Xã đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với tái cơ cấu kinh tế địa phương. Khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao, phát triển chăn nuôi trang trại, bảo vệ rừng và môi trường sinh thái...

Cùng với đó, đồng chí Lê Thị Hoài Chung cũng đề nghị xã triển khai đồng bộ chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, kinh tế - xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ sản xuất nhỏ chuyển đổi mô hình hoạt động. Vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công theo hướng hiện đại, thân thiện, xây dựng chính quyền vì dân, phục vụ nhân dân hiệu quả.

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Văn Trường



Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, xã chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe, giảm nghèo bền vững, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng làng văn hóa, khu dân cư kiểu mẫu. Đồng thời, đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc.

Cuối cùng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Đội ngũ cán bộ được kiện toàn, tinh gọn, đủ phẩm chất và năng lực, ứng dụng công nghệ số, gần dân, vì dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Minh nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Văn Trường