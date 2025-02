Đại hội Đảng các cấp Đảng bộ xã Diễn Phú tạo bước đột phá, phát triển toàn diện Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Diễn Phú (Diễn Châu) nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết của tỉnh và huyện, tạo bước phát triển đột phá, toàn diện. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, tạo nên bức tranh về một vùng quê đang trên đà đổi mới.

Đầu tư hạ tầng để phát triển

Về Diễn Phú những ngày này, đi tới đâu cũng thấy khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Vậy là, một nhiệm kỳ đã khép lại, 5 năm, khoảng thời gian chưa dài nhưng đã làm khởi sắc cho mảnh đất và con người nơi đây. Phấn khởi khi đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng lên, người dân địa phương luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền.

Một góc xóm 2 mới của xã Diễn Phú. Ảnh: TH

Đảng bộ xã Diễn Phú có 18 Chi bộ, với 378 đảng viên. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã cụ thể hóa Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành chương trình hành động cụ thể, đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tế địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Nhân dân xóm 6, xã Diễn Phú hiến đất nông nghiệp mở đường liên xã. Ảnh: TH

“ Để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã đã đề ra các khâu đột phá, chương trình trọng tâm đó là tập trung xây dựng quy hoạch phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, thương mại; tạo điều kiện thuận lợi để người dân mở rộng phát triển quy mô sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ vào chăn nuôi để tăng năng suất và sản lượng; tập trung nguồn lực xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu Ông Thái Bá Thắng - Bí thư Đảng ủy xã Diễn Phú (Diễn Châu)

Hồ Xuân Dương, xã Diễn Phú (Diễn Châu). Ảnh: PV

Một trong những kết quả nổi bật của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ qua đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chung tay xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Những năm qua, địa phương đã huy động hàng chục tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp gần 8 tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công lao động, hiến hàng nghìn mét vuông đất phục vụ tu sửa và mở rộng đường giao thông nội đồng, đường làng ngõ xóm, xây dựng các công trình công cộng.

Người dân xã Diễn Phú phát đường băng cản lửa phòng, chống cháy rừng. Ảnh: PV

Ngoài ra, Đảng ủy, chính quyền xã Diễn Phú còn huy động nội lực đầu tư xây dựng các mô hình kinh tế, chỉnh trang khu dân cư gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết nâng cao chất lượng Nông thôn mới” và phong trào “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Địa phương đã xây dựng 2 vườn đạt chuẩn Nông thôn mới (vườn ông Trần Văn Tư xóm 1 và ông Thái Bá Công xóm 10), 01 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao “Bưởi da xanh Xuân Dương”; phối hợp với các ngành thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án và đầu tư xây dựng các công trình, với tổng các nguồn vốn đầu tư xây dựng trong nhiệm kỳ hơn 54 tỷ đồng...

Các trường học, trạm y tế xã được quan tâm đầu tư đồng bộ. Ảnh: TH

Đưa Diễn Phú phát triển toàn diện

Những năm qua, xã Diễn Phú không ngừng củng cố, hoàn thiện vững chắc các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, tạo đà thúc đẩy kinh tế, văn hóa xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2025 là 10,6% đạt so với kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Tổng giá trị sản xuất năm 2020 của xã là 312,4 tỷ, năm 2024 là 514,2 tỷ đồng; ước tính năm 2025 đạt 565,6 tỷ đồng, tăng 253,6 tỷ đồng so với năm 2020 (đạt 125% so với kế hoạch Đại hội). Thu nhập bình quân năm 2020 là 36,6 triệu đồng/người/năm, đến cuối năm 2024 đạt 57,6 triệu đồng/người/năm; ước đạt đến năm 2025 thu nhập bình quân đạt 60 triệu đồng/người/năm, tăng 23,4 triệu đồng so với năm 2020.

Một góc xóm 5, xã Diễn Phú nhìn từ trên cao. Ảnh: TH

Các nhà trường đều được đầu tư, nâng cấp, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học. 100% giáo viên của cả 3 bậc học Mầm non, Tiểu học và THCS đều đạt chuẩn và trên chuẩn; công tác xã hội hóa giáo dục luôn được quan tâm.

Trong nhiệm kỳ cả 3 cấp học luôn giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia. Các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao phong phú, đa dạng phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị và đời sống tinh thần của nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư từng bước đi vào chiều sâu, bình xét năm 2024 có trên 97,5% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; có 10/12 xóm đạt danh hiệu làng văn hóa, chiếm 83,3%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, giữ vững.

Mô hình vườn chuẩn Nông thôn mới và mô hình trồng nho trong nhà lưới của các hộ gia đình ở Diễn Phú. Ảnh: PV

Xác định xây dựng Đảng là khâu then chốt, Đảng bộ xã Diễn Phú luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đảng bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã kết nạp được 20 đảng viên. Đảng bộ xã liên tục đạt trong sạch, vững mạnh; có 80% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; 91,5% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt, hoàn thành suất xắc nhiệm vụ.

Về Diễn Phú có nhiều địa chỉ du lịch sinh thái mới. Ảnh: PV

Mô hình nho trồng bên hồ Xuân Dương vừa nâng cao thu nhập, đồng thời thu hút du khách về với Diễn Phú. Ảnh: PV

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, là nền tảng vững chắc, là động lực, đòn bẩy để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Diễn Phú bước vào nhiệm kỳ mới 2025 - 2030 với quyết tâm xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Xây dựng xã Diễn Phú phát triển toàn diện về mọi mặt, phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao vào những năm cuối nhiệm kỳ.