Thời sự Đảng bộ xã Vĩnh Tường tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Sáng 21/8, Đảng bộ xã Vĩnh Tường long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 220 đại biểu đại diện cho 903 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Anh Sơn.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đức An - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Văn Chiến - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Tường lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Quốc Vượng



Nhiều kết quả nổi bật

Đảng bộ xã Vĩnh Tường được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng tổ chức đảng, đảng viên của Đảng bộ 3 xã: Hoa Sơn, Hội Sơn và Tường Sơn. Đảng bộ có 44 tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc với 903 đảng viên.

Đồng chí Hoàng Xuân Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Tường phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Quốc Vượng



Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã tiền thân (Hoa Sơn, Hội Sơn, Tường Sơn) đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Nổi bật, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; năm 2025 tốc độ tăng trưởng ước đạt 5,56%, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 47 triệu đồng, tăng 14,83 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ mở rộng, chiếm tỷ trọng ngày càng cao.

Đồng chí Nguyễn Trọng Toàn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã trình bày báo cáo chính trị tại đại hội. Ảnh: Quốc Vượng



Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán giao. Thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2025 ước đạt 17,757 tỷ đồng.

Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục phát triển đúng hướng, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai gắn với việc phát triển các loại cây trồng chủ lực đã hình thành các vùng nguyên liệu tập trung mang lại giá trị kinh tế cao như cây chè công nghiệp 304,4 ha; cây mía 211,2 ha; cây sắn 355 ha. Công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng được thực hiện tốt.

Đồng chí Bùi Thị Phượng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tường phát biểu tại đại hội. Ảnh: Quốc Vượng



Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện, tích cực xây dựng các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao.

Công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển, các nhà máy, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống tiếp tục hoạt động có hiệu quả. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển khá.

Trong nhiệm kỳ, xã tích cực huy động các nguồn lực, vận động nhân dân kết hợp nguồn vốn hỗ trợ cấp trên để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản được tập trung chỉ đạo thực hiện.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Quốc Vượng



Xã tập trung đầu tư phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý Nhà nước, sản xuất, kinh doanh, đời sống. Kết quả tích cực từ công tác chuyển đổi số đang mang lại lợi ích thiết thực, giảm được thời gian, thủ tục, công sức đi lại cho nhân dân.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền nâng lên.

Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Vĩnh Tường phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hàng năm đạt trên 7%; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đến năm 2030 đạt 70 triệu đồng/năm; Tỷ lệ đường cấp xã trên địa bàn được cứng hoá đến năm 2030 đạt 100%; Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030...

Để đạt mục tiêu trên Đảng bộ đề ra hệ thống chỉ tiêu trên các lĩnh vực, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá và hệ thống giải pháp.

Đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Anh Sơn phát biểu tại đại hội. Ảnh: Quốc Vượng



Trong đó, 4 khâu đột phá được Đại hội xác định là: Đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý chuyên nghiệp, có phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quy hoạch, xây dựng từng bước để hình thành trung tâm hành chính gắn với phát triển thương mại, dịch vụ. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Quốc Vượng



Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Anh Sơn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Tường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Sáng đề nghị Đảng bộ xã Vĩnh Tường cần tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh - xác định đây là nhiệm vụ then chốt. Bên cạnh đó cần nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Quốc Vượng

Đặc biệt, xã Vĩnh Tường cần phát huy sức mạnh đại đoàn kết, truyền thống cách mạng, ý thức tự lực, tự cường, sự năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh đó, xã Vĩnh Tường cần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, thời cơ - khắc phục khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế - xã hội, coi đây là nhiệm vụ trung tâm, nền tảng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Ảnh: Quốc Vượng



Từ đặc điểm của địa phương, cần khai thác tốt diện tích đất đồi rừng, mở rộng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng; phát triển du lịch tâm linh. Muốn vậy, cần làm tốt công tác quy hoạch và quản lý đất đai, liên kết vùng đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

Đặc biệt, xã cần đẩy nhanh, mạnh các khâu đột phá, trong đó cần đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ chủ chốt có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; có trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, gần dân, trọng dân, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân, tận tâm phục vụ nhân dân; có khát vọng cống hiến lớn - thực sự dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách vì lợi ích chung.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Tường nhiệm kỳ 2025 -2030 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Quốc Vượng



Cùng đó, Đảng bộ cần quan tâm chăm lo phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh để phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm hơn nữa việc bảo tồn, phục dựng, phát huy giá trị di chỉ Khảo cổ học cấp Quốc gia hang Đồng Trương, di tích cấp tỉnh Đền Cửa Lũy và bản sắc văn hóa truyền thống của xã nhà.

Cùng với đó, cần có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tiếp tục đổi mới giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; quan tâm đời sống vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Quốc Vượng



Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 27 đồng chí.

Đồng chí Hoàng Xuân Cường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Đồng chí Nguyễn Trọng Toàn được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã. Đồng chí Bùi Thị Phượng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tường.