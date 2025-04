Thể thao Đẳng cấp của Khắc Ngọc trong màu áo Sông Lam Nghệ An Bên cạnh trung vệ Hoàng Văn Khánh, bản hợp đồng mang tên Hồ Khắc Ngọc của Sông Lam Nghệ An trong giai đoạn hai của mùa giải 2024/25 thực sự mang lại nhiều giá trị và hiệu quả cho Đội bóng xứ Nghệ và cả các cầu thủ trẻ.

Những ai từng chứng kiến Khắc Ngọc thi đấu từ khi còn là một cầu thủ trẻ, chắc hẳn sẽ không ngạc nhiên về kỹ thuật cá nhân và trình độ, đẳng cấp của cầu thủ sinh năm 1992. Mặc dù làm mưa làm gió ở các sân chơi trẻ, nhưng Khắc Ngọc được xem là một đoá hoa nở muộn của Sông Lam Nghệ An khi chân ướt chân ráo lên chơi Đội 1.

Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc đóng vai trò quan trọng trong màu áo Sông Lam Nghệ An lượt về mùa giải 2024/25. Ảnh: Trung Kiên



Được đôn lên Đội 1 từ năm 2012 dưới thời huấn luyện viên Hữu Thắng, nhưng mất đến 4 mùa giải phải làm quen với băng ghế dự bị, Khắc Ngọc mới có được chỗ đứng trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên. Sở dĩ một tiền vệ hào hoa như Khắc Ngọc không thể có suất đá chính là vì thời điểm đó, Đội bóng xứ Nghệ có quá nhiều tiền vệ xuất chúng, kinh nghiệm.

Thậm chí trong những lần được tung vào sân, Khắc Ngọc còn bị khán giả xứ Nghệ la hét, bị yêu cầu thay ra vì những pha xử lý rườm rà, chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, Khắc Ngọc vẫn vậy, đó cách chơi của một tiền vệ có thiên bẩm về kỹ thuật, sáng tạo và một phong cách rất riêng.

Phải đến mùa giải 2016, Khắc Ngọc mới có chỗ đứng cho mình trong màu áo Sông Lam Nghệ An, dưới thời huấn luyện viên Quang Trường và Đức Thắng. Từ V.League 2016 đến V.League 2019, Khắc Ngọc đều gánh vác hàng tiền vệ Sông Lam Nghệ An. Có thể nói, Khắc Ngọc là một trong những cầu thủ “nở muộn” nhưng lại là một viên ngọc sáng của Đội bóng xứ Nghệ trong 10 năm trở lại đây.

Đó là lý do năm 2016, Khắc Ngọc cùng với thủ thành Nguyên Mạnh được ban lãnh đạo Sông Lam Nghệ An quyết định gia hạn hợp đồng 2 năm với một mức phí đãi ngộ cao khi vẫn còn 1 năm hợp đồng. Mặc dù vậy, anh vẫn tìm đến những thử thách mới và thành công trong màu áo Thể Công Viettel, Thép Xanh Nam Định. Dù nhiều thời điểm là tiền vệ trung tâm hay nhất của V.League, không ít lần được HLV Park Hang-seo để mắt tới nhưng đáng tiếc anh lại không có duyên khoác áo Đội tuyển quốc gia.

Trở về với Sông Lam Nghệ An trong giai đoạn Đội bóng xứ Nghệ đang gặp rất nhiều khó khăn, với những sứ mệnh quan trọng và nặng nề, Khắc Ngọc từng chia sẻ: “Các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An thi đấu khá tốt và quyết tâm, nhưng các em còn thiếu sự tự tin và kinh nghiệm”. Đúng như vậy, kinh nghiệm và sự tự tin là điều những cầu thủ đôi mươi còn thiếu, cũng như anh của phiên bản 20-21 tuổi.

Cùng với Đình Hoàng, Văn Khánh thì Khắc Ngọc đang giúp các cầu thủ trẻ như Bá Quyền, Văn Bách, Quang Tú, Quang Vinh, Xuân Tiến trưởng thành từng ngày. Trong đó, tiến bộ nhất vẫn là người đá cặp Quang Vinh, cầu thủ năm nay mới chỉ 19 tuổi nhưng đang là trụ cột của đội bóng. Và sự có mặt của Khắc Ngọc cũng đã giúp cho Sông Lam Nghệ An có nhiều dấu hiệu khởi sắc trong giai đoạn quyết định của V.League 2024/25.

Sông Lam Nghệ An rất cần có những cầu thủ nhiều kinh nghiệm như Hoàng Văn Khánh và Hồ Khắc Ngọc. Ảnh: Chung Lê



Tính đến Vòng 18 của mùa giải này, Khắc Ngọc đã ra sân 8 trận, trong đó có 6 trận đá chính, 544 phút thi đấu, tiền vệ kỳ cựu này không chỉ cho thấy sự khác biệt trên sân với khả năng quan sát đánh chặn, cầm nhịp, điều tiết lối chơi và kiến tạo mà còn là những bàn thắng quan trọng. Với phẩm chất kỹ thuật và kinh nghiệm vốn có, Khắc Ngọc đã ghi 2 bàn thắng và 2 kiến tạo. Giá như Khắc Ngọc trở về sớm hơn, Sông Lam Nghệ An có lẽ đã ở một tâm thế khác.

Theo thống kê, Khắc Ngọc cũng là cầu thủ có nhiều đường chuyền vào vòng cấm đối phương nhất của Sông Lam Nghệ An. Trung bình mỗi trận đấu, Khắc Ngọc có 61 đường chuyền, tỷ lệ chính xác 84%, 8 đường chuyền vào vòng cấm đối thủ. Trong 8 trận đấu có Khắc Ngọc, Sông Lam Nghệ An chỉ thua 2 trận, giúp đội nhà đánh bại Bình Dương, Hải Phòng, Quy Nhơn Bình Định và hoà Công an Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đông Á Thanh Hoá ngay trên sân đối phương trong thế dẫn bàn trước.

Chặng đường phía trước của Khắc Ngọc và các đồng đội vẫn còn rất cam go với 4 trận đấu trên sân nhà và 4 trên sân khách. Người hâm mộ xứ Nghệ tin rằng, sự có mặt của những cầu thủ như Khắc Ngọc sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An ngày một tiến bộ và tự tin hơn nữa. Đúng như sự kỳ vọng của chính cầu thủ này khi trở về với mái nhà xưa./.