Đẳng cấp của 'phù thủy' Park Hang-seo

Hai ông thầy người Hàn Quốc dẫn dắt và trưởng thành nhanh chóng, trước kỳ SEA Games 31 này đều cùng được tập huấn và đối đầu với các đội bóng Hàn Quốc, cùng mục tiêu đạt tới đích cao nhất là tấm HCV của môn bóng đá nam danh giá, U23 Việt Nam và U23 Indonesia mở màn cuộc đua giành vị trí nhất bảng A trên sân Việt Trì kẹt cứng khán giả tới xem và hàng trăm triệu khán giả hâm mộ theo dõi qua truyền hình trực tiếp trong khu vực.

Đội bóng xứ vạn đảo do ông Shin Tae-yong dẫn dắt ra quân với đội hình mạnh nhất, dù vắng mặt hậu vệ Asnawi do đội chủ quản không nhả quân. Trong khi đó, chủ nhà U23 Việt Nam sắp xếp đội hình được coi là tốt nhất, sung sức nhất, không khác nhiều so với dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ. Đáng chú ý là trung vệ lệch trái do cầu thủ trẻ Tuấn Tài đảm trách, chứ không phải Mạnh Dũng như dự đoán. Người đá cặp với Tiến Linh là tiền đạo trẻ Văn Tùng. Những trụ cột của U23 Việt Nam đều được tung vào sân từ đầu để đối đầu với đội bóng đang lên và rất đáng gờm từ xứ vạn đảo.

HLV Park Hang-seo (giữa) phấn khích sau khi Hùng Dũng nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam trên sân Việt Trì tối 6/5. Ảnh: Đức Đồng

Đội U23 Indonesia vẫn trung thành với lối chơi chậm chắc trên sân nhà, chờ cơ hội tung đòn phản công. Những điểm nóng giữa sân gắn liền với những pha chơi rắn hoặc phạm lỗi gắn liền với các cặp đôi kèm nhau như hình với bóng: Klok-Hùng Dũng, Irianto-Hoàng Đức, đi liền với các thẻ vàng dành cho cầu thủ 2 đội. U23 Việt Nam suýt làm nên chuyện ở phút 20 từ cú đi bóng của Hoàng Anh xuống sát đường biên ngang, chuyền vào trong cho Văn Tùng nhưng rất tiếc đã chạm chân hậu vệ đối phương đổi hướng khiến cơ hội trôi đi đầy tiếc nuối. Những cú sút của Hoàng Đức, Tiến Linh hay Hoàng Anh… sau đó không thực sự làm khó được hàng thủ đối phương.

Sang hiệp 2, 2 đội đều thay một vị trí nhưng ông Park Hang-seo chứng tỏ sự cao tay hơn hẳn người đồng hương bên kia chiến tuyến. Đó là thay Văn Tùng bằng Mạnh Dũng, chuyển Văn Xuân sang phải và Văn Đô về bên trái để ngay lập tức U23 Việt Nam là một bộ máy hoạt động trơn tru, hiệu quả, đầy đột biến, đủ sức kết liễu đối thủ với những đòn đánh đa dạng, đẹp mắt.

Các cầu thủ U23 đã không làm CĐV Việt Nam thất vọng. Ảnh: PV

Phút 54, Văn Đô băng lên nhận bóng từ cánh trái, đẩy bóng một nhịp vào trong và chuyền xẻ nách cho Mạnh Dũng, để cầu thủ này chuyền vào trong giúp Tiến Linh đệm bóng nhanh như cắt, mở tỷ số. Hơn 20 phút sau, đến lượt Tiến Linh bật tường trung lộ để Hùng Dũng lướt xuống như một cơn lốc, sục bóng đẳng cấp nâng tỷ số lên 2-0. Trong khi lần lượt Hoàng Anh, Thanh Minh rồi Văn Xuân không gặp may khi có cơ hội thì Văn Đô đã được đền bù bằng một bàn thắng từ cú sút xa đầy may mắn ở cuối trận, nâng tỷ số lên 3-0 đậm đà cho đội chủ nhà.

Hùng Dũng ăn mừng bàn thắng. Ảnh: PV



Bên phía U23 Indonesia, HLV Shin Tae-yong không thể duy trì thể lực để đeo bám, đá rát trước U23 Việt Nam. Dù chơi tất tay bằng việc tung hầu hết các cầu thủ có khả năng tấn công vào sân nhưng không thể ngăn được đà thăng hoa, sáng tạo của U23 Việt Nam, đành phải chấp nhận vỡ trận khi không có nổi một cú sút nguy hiểm nào về phía thủ môn Văn Toản.

Ông Park Hang-seo cũng lần lượt thử sức Công Đến, Hai Long, Thanh Minh… khi mọi việc sáng sủa hơn, nhất là trong hiệp 2. Nhìn chung, cả đội hình xuất quân lẫn những người được thế vai đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng ngôi sao lớn nhất của U23 Việt Nam, của trận thắng kình địch U23 Indonesia là HLV Park Hang-seo khi ông biết cách vô hiệu hóa lối chơi và sức mạnh của đối thủ, ứng biến kịp thời về lực lượng để tạo bất ngờ, đột biến khiến đối thủ không kịp trở tay.

Chiến thắng giòn giã 3-0 trước đối thủ lớn nhất ở vòng bảng là khai cuộc thuận lợi cho U23 Việt Nam để tiến sâu vào con đường bảo vệ tấm HCV SEA Games. Việc ông chọn 3 nhân tố trên 23 tuổi cho U23 Việt Nam cho thấy sự nhìn xa trông rộng, sự bù đắp, khuyến khích, nâng đỡ lớn lao để toàn đội tạo nên sức mạnh đáng gờm trước bất kỳ đối thủ nào.

Việc Tuấn Tài, cầu thủ trẻ mới trưởng thành chơi trọn vẹn trận đấu, việc Văn Đô ghi bàn và có đường chuyền sáng nước, chìa khóa cho bàn mở tỷ số, việc Thanh Minh đánh đầu đập cột, Văn Xuân đi bóng, sút bóng bật xà… cũng như Hoàng Anh đi bóng 2 lần xuống sát cầu môn đối phương cho thấy ông thầy đã chọn mặt gửi vàng hoàn toàn đúng đắn và đầy tin cậy đối với những nhân tố trẻ, mới mẻ của bóng đá Việt.