Đăng 'chiến tích' lên mạng xã hội, nhóm 'quái xế' bị xử lý

(Baonghean.vn) - Bằng hình thức thành lập hội kín trên mạng xã hội, các thanh thiếu niên từ nhiều địa bàn khác nhau đã tổ chức kêu gọi, tụ tập, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ An. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, Công an thành phố Vinh đã ra quân triển khai nhiều biện pháp nhằm phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính hàng trăm trường hợp vi phạm, cùng nhiều xe mô tô bị tạm giữ; xử lý và giải tán nhiều nhóm thanh, thiếu niên thông qua mạng xã hội để kêu gọi tụ tập gây rối trật tự an toàn giao thông…

Trọng Tuấn – Hồ Hưng