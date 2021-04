Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ký kết Chương trình phối hợp công tác

Sáng 26/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh nghe kết quả hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An thời gian qua và ký kết Chương trình phối hợp giữa Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Đình Khang - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có các đồng chí Đoàn chủ tịch, đại diện lãnh đạo các ban;… Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành. Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy HIỆU QUẢ CHĂM LO, BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀY CÀNG RÕ NÉT

Hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An có 29 tổ chức công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp, 2.882 công đoàn cơ sở, với 170.000 công nhân viên chức, người lao động, trong đó có hơn 150.000 đoàn viên.



Những năm gần đây, người lao động trong khối hành chính sự nghiệp khá ổn định, công nhân lao động trong doanh nghiệp, khu công nghiệp tăng nhanh, hiện có 23.000, dự kiến đến năm 2025 có khoảng 60.000.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Năm 2020, quý I/2021, có nhiều sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt song bám sát những chủ trương, hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thi đua đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật.



Đặc biệt, công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động được thực hiện thường xuyên, hiệu quả ngày càng rõ nét hơn.

Cụ thể là tham gia giải quyết và xử lý 6 cuộc đình công, ngừng làm việc tập thể, 4 vụ tranh chấp lao động; chỉ đạo thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể đảm bảo về số lượng, chất lượng, hiện đạt 80,8% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Toàn tỉnh đã ký kết mới 20 chương trình phúc lợi đoàn viên, tập trung nhiều ở lĩnh vực y tế, du lịch, vận tải; chỉ đạo tổ chức đối thoại việc thực hiện chế độ, chính sách của công nhân lao động.



Các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động xã hội hỗ trợ người lao động, đặc biệt chương trình “Tết Sum vầy”, “Mái ấm Công đoàn” hiệu quả, thu hút đoàn viên, người lao động tham gia với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Công đoàn các cấp đã phát động nhiều phong trào thi đua. Đến nay, Nghệ An cũng là tỉnh đứng đầu toàn quốc với hơn 30.000 sáng kiến hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động nhân dịp Tháng Công nhân 2021.

Đồng chí Vũ Anh Đức - Trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Thực hiện chủ đề năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Nghệ An triển khai nhiều nhiệm vụ như: Phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động với chủ đề: “Tận dụng cơ hội, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”, sẽ tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa Chủ tịch UBND tỉnh với công nhân lao động; tập trung thực hiện chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”;…



Tại cuộc làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến vấn đề nhà ở xã hội và các thiết chế cho người lao động trong các khu công nghiệp; phát triển tổ chức công đoàn, Đảng trong doanh nghiệp; đa dạng hình thức tuyên truyền cho công nhân và người lao động.

Mô hình 3D thiết chế công đoàn dự kiến xây dựng tại KCN Bắc Vinh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy Hai bên cũng đã thảo luận các nội dung liên quan đến những đề xuất của LĐLĐ tỉnh như: Thống nhất trong quản lý tổ chức, biên chế trong các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh, đầu tư nâng cấp Nhà văn hóa Lao động tỉnh thành Trung tâm hội nghị của tỉnh;…



Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã thảo luận các quy chế, chương trình phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Liên quan đến Dự thảo Quy chế phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thống nhất và nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực hiện đề án này; đặc biệt trong bối cảnh hoạt động thu hút đầu tư, nhất là các dự án sử dụng nhiều lao động vào các khu công nghiệp trong và ngoài Khu Kinh tế Đông Nam đang có những chuyển biến hết sức tốt.



Liên quan đến dự thảo Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thống nhất với các nội dung. Tuy nhiên ở phần mục đích, yêu cầu đề nghị bổ sung thêm nội dung: nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong điều kiện đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Nghệ An cùng thống nhất nhận định, đánh giá cao nỗ lực của LĐLĐ tỉnh Nghệ An trong thời gian qua, thông qua việc phát huy được tính thống nhất, đoàn kết cao, chia sẻ, cộng sự, hợp tác; thực hiện bài bản các hoạt động để thực hiện chức năng, nhiệm vụ đạt hiệu quả; khẳng định vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động.



TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN LÀ CHỖ DỰA, NƠI ĐẶT NIỀM TIN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của tỉnh đối với hoạt động của các cấp công đoàn, đồng thời chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội Nghệ An năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh khó khăn do tác động của đại dịch Covid - 19.

Trong bối cảnh đội ngũ lao động tăng nhanh, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa hoạt động tổ chức công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Nhấn mạnh, phương pháp để phát triển tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp cũng cần đổi mới, đó là song song với thuyết phục, vận động công nhân, người lao động thì cần trao đổi, thuyết phục chủ doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị cấp ủy, chính quyền của tỉnh hỗ trợ tổ chức công đoàn, nhất là trong quá trình thu hút đầu tư cần trao đổi với chủ đầu tư tạo điều kiện thành lập tổ chức công đoàn.



Bên cạnh đó, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng mong muốn tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành phối hợp với tổ chức công đoàn để thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã trao đổi một số kết quả nổi bật của tỉnh trong thời gian vừa qua; đồng thời cảm ơn sự ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ của Tổng LĐLĐ Việt Nam đối với tỉnh, mà trực tiếp là LĐLĐ tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Phân tích những thuận lợi, khó khăn trong bối cảnh chung hiện nay đối với tỉnh Nghệ An, đặc biệt là diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch Covid - 19, dòng dịch chuyển nguồn vốn đầu tư; công tác tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh yêu cầu rất cao với hệ thống chính trị của tỉnh, trong đó tổ chức công đoàn.



Theo đó, tổ chức công đoàn phải tiếp tục đổi mới các hoạt động như: công tác tuyên truyền; đặc biệt hết sức quan tâm, đẩy mạnh và mở rộng mạng lưới công đoàn trong các doanh nghiệp; để thực hiện tốt nội dung này, tổ chức công đoàn phải chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền.

Đồng chí Thái Thanh Quý và đồng chí Nguyễn Đình Khang ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Thành Duy Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn cần tiếp tục quan tâm, tăng cường, khẳng định vai trò trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thông qua việc kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến người lao động; thỏa thuận, thương lượng để đi đến ký kết thỏa ước lao động tập thể đối với các doanh nghiệp, qua đó tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa, nơi đặt niềm tin của người lao động.



Tăng cường công tác xây dựng Đảng và phát triển Đảng trong công nhân; tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid -19; phối hợp thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tặng quà lưu niệm cho Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Thành Duy