Pháp luật Đang nợ thuế kinh doanh có được bán đất không? Trước đây tôi có mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng. Hai năm sau, tôi đã ngừng kinh doanh và thông báo cho cơ quan Thuế trực tiếp quản lý địa bàn biết. Nay tôi ký hợp đồng chuyển nhượng để bán một thửa đất. Nhưng, tôi vừa nhận được thông báo của cơ quan chức năng giải quyết hồ sơ đăng ký biến động của tôi với nội dung: còn nợ thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng từ hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh mà ngày trước tôi đã mở.

Họ yêu cầu tôi phải hoàn thành nghĩa vụ thuế còn nợ của hộ kinh doanh trên thì họ mới giải quyết hồ sơ mua bán đất của tôi. Vậy, xin hỏi, việc này đúng hay sai? Vấn đề quan tâm của bà Nguyễn Thị Hằng (xã Kim Liên, Nghệ An).

Trả lời: Theo khoản 1, Điều 45, Luật Đất đai 2024 thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau:

a. Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, chuyển đổi đất nông nghiệp khi dồn điền, đổi thửa, tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước, cộng đồng dân cư và trường hợp quy định tại khoản 7, Điều 124 và điểm a, khoản 4, Điều 127 của Luật này;

b. Đất không có tranh chấp hoặc tranh chấp đã được giải quyết bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bản án, quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật;

c. Quyền sử dụng đất không bị kê biên, áp dụng biện pháp khác để bảo đảm thi hành án theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự;

d. Trong thời hạn sử dụng đất;

đ. Quyền sử dụng đất không bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, theo khoản 5, Điều 45 Luật Đất đai 2024 thì “Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất”.