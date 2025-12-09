Thể thao Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới; Lionel Messi được vinh danh ở vòng loại World Cup 2026 LĐBC Việt Nam (VFV) thống nhất không cho phép VĐV Đặng Thị Hồng tham dự giai đoạn 2 giải VĐQG 2025; Tiền đạo Lionel Messi vừa bổ sung thêm một danh hiệu vào bộ sưu tập của mình. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới

Thông tin từ cuộc họp ngày 11/9, LĐBC Việt Nam (VFV) thống nhất không cho phép VĐV Đặng Thị Hồng tham dự giai đoạn 2 giải VĐQG 2025. Bên cạnh đó, từ thời điểm này, tay đập 19 tuổi không được tham dự các giải đấu trong hệ thống chính thức của LĐBC Việt Nam.

Đặng Thị Hồng (trái) bị cấm thi đấu tại các giải trong nước.

Đây là quyết định gây bất ngờ bởi trước đó VFV cho biết án phạt của Đặng Thị Hồng tại giải U21 thế giới vẫn chưa rõ ràng. Đến thời điểm này VFV vẫn chờ thông báo từ phía LĐBC thế giới.

Như vậy, Đặng Thị Hồng không được thi đấu cho tới khi có thông báo mới của VFV. Về lý do cấm thi đấu với VĐV này, VFV từ chối bình luận, tuy nhiên một quan chức của tổ chức này khẳng định từ năm 2026 vấn đề kiểm tra giới tính với các VĐV sẽ được thực hiện nghiêm ngặt.

Đình Hoàng, Đình Mạnh làm nên lịch sử cho đôi nam cầu lông tại Vietnam Open

Chiều 11/9, cặp đôi Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh (hạng 96 thế giới) đã tạo nên bất ngờ lớn tại nội dung đôi nam Giải Super 100 - Vietnam Open 2025 khi đánh bại hạt giống số 6 chỉ sau hai ván đấu. Giành quyền vào tứ kết Vietnam Open 2025, Hoàng và Mạnh tạo nên cột mốc lịch sử khi thành đôi nam đầu tiên vào vòng đấu này trong lịch sử của giải.

Đình Mạnh với một pha phát cầu trong trận đấu.

Sau chiến thắng nhọc nhằn ở vòng 1 (10-9), đôi nam số 1 Việt Nam tiếp tục bùng nổ thi đấu quyết liệt trước bộ đôi người Đài Bắc Trung Hoa, Su Ching-Heng và Wu Guan-Xun (hạng 71 thế giới).

Lionel Messi được vinh danh ở vòng loại World Cup 2026

Tiền đạo Lionel Messi vừa bổ sung thêm một danh hiệu vào bộ sưu tập của mình sau khi kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup 2026 cùng đội tuyển Argentina.

Lionel Messi vừa bổ sung thêm một danh hiệu vào bộ sưu tập của mình.

Vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ đã khép lại sau dịp FIFA Days tháng 9. Ở trận đấu cuối cùng trên sân nhà trong màu áo đội tuyển Argentina, Lionel Messi đã đóng góp một cú đúp. Điều đó đã giúp ngôi sao người Argentina bổ sung thêm danh hiệu vào bộ sưu tập vốn đã đồ sộ của mìn.

Thanh Thúy thi đấu 1 set, ra mắt đội bóng Nhật Bản

Trần Thị Thanh Thúy có trận đấu đầu tiên trong màu áo CLB Gunma Green Wings, chuẩn bị cho giải bóng chuyền VĐQG 2025/26.

Thanh Thúy (số 3) là chủ công có phong độ tốt thứ 4 thế giới trong năm 2025.

Chuẩn bị cho mùa giải 2025/26, CLB Gunma Green Wings có trận giao hữu với Victorina Himeji trong 2 ngày 11 và 12/9. Đây cũng là trận đấu ra mắt của Thanh Thuý tại CLB mới trước khi chính thức thi đấu tại giải VĐQG Nhật Bản.Ở trận "lượt đi", Gunma Green Wings sử dụng 2 ngoại binh là Olivia Rozanski và Trần Thị Thanh Thuỷ . Olivia Rozanski thi đấu set 1, còn Thanh Thúy vào sân trong set 2. Ở set 3, Gunma Green Wings dùng 100% nội binh.

Sau 3 set đấu, Gunma Green Wings thua 1-2. Với cá nhân Thanh Thúy, cô có màn ra mắt ấn tượng khi ghi 8 điểm, giúp đội nhà thắng ở set 2. "4T" được thi đấu ở vị trí sở trường là chủ công. Không chỉ tấn công hiệu quả, tuyển thủ bóng chuyền Việt Namcòn tích cực hỗ trợ hàng phòng ngự.