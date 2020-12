Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quân chính năm 2020

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh chúc mừng và biểu dương những kết quả Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đạt được trong năm 2020, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Về nhiệm vụ năm 2021, trên cơ sở phân tích bối cảnh, tình hình quốc tế, khu vực, trong nước tác động đến công tác, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự - quốc phòng; nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2021 của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4.

Phát huy tốt vai trò tham mưu đối với cấp ủy, chính quyền địa phương; tăng cường quản lý Nhà nước về quốc phòng, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; tiếp tục triển khai hoàn thành kế hoạch phòng thủ dân sự theo Nghị định của Chính phủ, kế hoạch tác chiến bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu bảo vệ nhiệm vụ chính trị trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng, cũng như Tết Nguyên đán sắp tới thật tốt…