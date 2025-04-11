Thời sự Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho các đơn vị Sáng 4/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho hơn 130 cán bộ cấp ủy cơ sở và báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, thành viên Ban Chỉ đạo 35, cán bộ phụ trách công tác Đảng vụ của 12 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh khẳng định: Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng, là nền tảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại các đơn vị, nhất là trong giai đoạn thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Trần Quang Hòa – Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Trần Quang Hòa cũng yêu cầu các học viên tham gia hội nghị nghiêm túc, trách nhiệm để tiếp thu đầy đủ các nội dung được truyền đạt; trong đó có các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng; các kỹ năng, nghiệp vụ trên các lĩnh vực tuyên giáo, dân vận, tổ chức cán bộ, kiểm tra…

Cán bộ cấp ủy các cơ quan tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Trần Quang Hòa mong muốn, thông qua hội nghị sẽ nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tham mưu công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định; chủ động triển khai các giải pháp phù hợp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ, công tác điều hành và kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí Hồ Việt Dũng - Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh truyền đạt chuyên đề: Kỹ năng nắm bắt, nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu độc. Ảnh: Mai Hoa

Đồng thời, vận dụng hiệu quả và xử lý tốt các tình huống trong thực tiễn, nêu cao tính tự giác, tính chủ động của đội ngũ cán bộ cấp ủy trong nghiên cứu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng tại cơ sở, nhất là việc triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng tổ chức, cá nhân trong toàn Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh.

Hội nghị được tổ chức trong thời gian 1 ngày với 4 chuyên đề được truyền đạt. Buổi sáng, các học viên được tiếp thu chuyên đề: “Kỹ năng nắm bắt, nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu, độc”.

Trong đó, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tham gia mạng xã hội; làm rõ các kỹ năng nhận diện rõ các quan điểm sai trái, thù địch, tin giả, tin sai sự thật, trên cơ sở đó để có biện pháp, giải pháp phản bác, đấu tranh hiệu quả.

Cán bộ các cơ quan, đơn vị tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó là truyền đạt các kỹ năng tiếp nhận thông tin trên không gian mạng; kỹ năng viết tin, bài đấu tranh, phản bác các các quan điểm sai trái, thù địch, tin giả, tin sai sự thật…

Cán bộ các cơ quan tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp đó, hội nghị cũng tổ chức quán triệt Chỉ thị 47-CT/TW ngày 23/5/2025 của Ban Bí thư về tăng cường công tác dư luận xã hội trong tình hình mới; đồng thời, truyền đạt một số nghiệp vụ tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay và những lưu ý đối với cấp ủy và cán bộ đảng viên khi thiết lập, sử dụng mạng xã hội.

Đồng chí Mai Thị Khánh Hồng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Các quan Đảng truyền đạt nội dung tại hội nghị.

Buổi chiều, hội nghị tiếp tục truyền đạt 2 chuyên đề: Những điểm mới về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, các nhân trong hệ thống chính trị theo Quy định 366-QĐ/TW; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở.